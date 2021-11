Bundesweit sind die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr zeitweise nicht mehr erreichbar. Entwarnung gibt es mittlerweile für Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Baden-Württemberg sowie einzelne Städte in anderen Bundesländern. Die Ursache der Störung ist unklar.

In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Ursache für den Ausfall ist bislang unbekannt.

Für Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg sowie die Städte Kassel, Steinfurt, Mönchengladbach und Schwerin wurde inzwischen wieder Entwarnung gegeben. Auch in Hamburg sind die Notrufnummern 110 und 112 telefonisch wieder erreichbar.

Die Polizei in Berlin teilte mit, Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder das Bürgertelefon unter 030/46644664 anrufen. An einer Lösung werde mit Hochdruck gearbeitet. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Ein Sprecher des Innenministeriums in Baden-Württemberg teilte am frühen Morgen ebenfalls mit, dass die Ursache der Störung unklar sei.

Aus dem Lagezentrum der Landesregierung Sachsen-Anhalt hieß es, Polizei und Rettungsdienste seien weder über das Mobil- noch über das Festnetz erreichbar. An der Störungsbeseitigung werde gearbeitet. Im Notfall seien Polizei und Feuerwehr an ihren Standorten erreichbar.

Auch Köln ist von dem Ausfall der Notrufe 110 und 112 betroffen. Dass es dort zum Ausfall von Strom und Trinkwasser kam, wie zunächst berichtet, bestätigte sich bisher nicht. Die Störung der Notrufnummern werde so schnell wie möglich behoben, hieß es. In Nordrhein-Westfalen fiel der Notruf 112 auch im Kreis Steinfurt aus.

In Hessen waren der Landkreis und die Stadt Kassel betroffen, dort war der Notruf 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst wegen einer technischen Störung nicht zu erreichen. In ganz Niedersachsen waren den Angaben zufolge neben den Notrufnummern auch die Amtsleitungen der Polizei und von Krankenhäusern von dem Ausfall betroffen.

