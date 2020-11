In Oberhausen sind mehrere Menschen von einem Mann mit einer Stichwaffe verletzt worden. Mindestens eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Ein Mann hat im nordrhein-westfälischen Oberhausen mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sind bei dem Vorfall vier Menschen verletzt worden.

Sie werden den Angaben zufolge in Krankenhäusern zum Teil intensivmedizinisch betreut. Mindestens eine Person schwebe in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sei am Tatort festgenommen worden und sei ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Tat ereignete sich demnach bereits gegen 19 Uhr. Genauere Informationen über den Mann und zu den Hintergründen der Attacke lagen zunächst nicht vor. Die Polizei Oberhausen forderte Verstärkung aus Essen für die Spurensicherung an. Die Ermittlungen dauerten an, erklärte der Sprecher.