In Kongsberg werden noch immer Spuren der Angriffe gesichert.

Norwegen steht nach dem Amoklauf von Kongsberg unter Schock. Auf einer Pressekonferenz gibt die Polizei erste Ergebnisse ihrer Ermittlungen bekannt. Polizeichef Sæverud nennt auch Details zu den Opfern.

Die norwegische Polizei hat auf einer Pressekonferenz erste Details zu den Opfern von Kongsberg bekannt gegeben. Demnach handelt es sich um vier Frauen und einen Mann. Alle Opfer seien zwischen 50 und 70 Jahre alt, teilte Polizeichef Ole Bredrup Sæverud mit. Noch sei keiner der Getöteten offiziell identifiziert worden, dies werde auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Angehörigen seien unter diesem Vorbehalt verständigt worden, sagte Sæverud. Möglicherweise seien alle Opfer erst nach Eintreffen der Polizei getötet worden. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen wolle man dazu aber zunächst keine weiteren Details bekannt geben.

Zu dem festgenommenen 37-Jährigen sagte der Polizeichef: Der gebürtige Däne sei zum Islam konvertiert, es habe mehrere Berichte über seine zunehmende Radikalisierung gegeben. "Wir haben die eingegangenen Meldungen weiterverfolgt und im Jahr 2021 keine Meldungen über Radikalisierung erhalten", so Sæverud.

Der dänische Staatsbürger wird nach dem derzeitigen Kenntnisstand wegen mehrfachen Mordes angeklagt. Der Mann müsse die Umstände erkannt haben, schätzte der Polizeichef ein. Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass er bei seinen Taten am Mittwochabend in Kongsberg allein handelte, es gebe aber auch geheimdienstliche Ermittlungen.

Auf die Frage, warum es so lange gedauert habe, den Täter unter Kontrolle zu bringen, antwortete Sæverud, das könne er noch nicht sagen. Um 18.13 Uhr habe es die erste Meldung gegeben, dass ein Mann in Kongsberg mit Pfeil und Bogen schieße, teilte der Polizeichef mit. Die Situation sei aber dann sehr unübersichtlich und mehrere Polizeiteams seien beteiligt gewesen. Man müsse aus dem Vorfall lernen, aber an diesem Punkt sei man jetzt noch nicht.