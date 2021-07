Passagierflugzeug in Russland abgestürzt

28 Menschen an Bord

28 Menschen an Bord Passagierflugzeug in Russland abgestürzt

Neben 22 Passagieren befanden sich sechs Crewmitglieder an Bord.

Kurz vor der Landung auf der russischen Halbinsel Kamtschatka verschwindet ein Passagierflugzeug plötzlich vom Radar. Wenig später finden Rettungsteams Wrackteile der Antonow-Maschine im Meer. Für die 28 Menschen an Bord gibt es wohl keine Hoffnung mehr.

Im Osten Russlands ist ein Passagierflugzeug mit 28 Menschen an Bord abgestürzt. Rettungskräfte entdeckten rund vier Kilometer vor dem geplanten Ankunfts-Flughafen Palana auf der abgelegenen Halbinsel Kamtschatka Wrackteile. Die Suche nach Überlebenden sei am Abend (Ortszeit) wegen Einbruchs der Dunkelheit ausgesetzt worden, hieß es aus dem Notfallministerium.

Die Maschine vom Typ Antonow AN-26 war auf dem Weg von der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski nach Palana, als der Kontakt zu ihr abriss. Sofort war befürchtet worden, dass die Maschine abgestürzt sei. Teile des Rumpfes seien an der Küste und im Ochotskischen Meer gefunden worden, sagte der Gouverneur von Kamtschatka, Wladimir Solodow, in einem Video auf der Behörden-Website. Gepäckstücke oder Hinweise auf die Passagiere seien bislang nicht entdeckt worden, sagte er der Nachrichtenagentur Interfax.

Wetterbedingungen erschweren Bergungsarbeiten

Angesichts der geografischen Lage und schlechter Wetterbedingungen gestalteten sich die Rettungs- und Bergungsarbeiten nach Behördenangaben schwierig. Die Suche mit Hubschraubern und einem Flugzeug erfolgte laut Medienberichten in einem Radius von 15 bis 25 Kilometern um den Flughafen Palana, bevor sie am Abend unterbrochen wurde.

Der Flughafen Palana lag russischen Medienberichten zufolge zur Unglückszeit im Nebel und die Berge in der Umgebung waren von Wolken verdeckt. Die Antonow AN-26 sowjetischer Bauart wurde von einer kleinen örtlichen Fluggesellschaft betrieben und war 38 Jahre alt. Sie war nach Angaben des regionalen Verkehrsministeriums in gutem Zustand und hatte alle Sicherheitsüberprüfungen bestanden.

Neben 22 Passagieren befanden sich sechs Crewmitglieder an Bord. Die Mehrheit der Passagiere stammte Medienberichten zufolge aus der rund 3000 Einwohner zählenden Stadt Palana. Unter ihnen waren auch vier örtliche Behördenvertreter und die Verwaltungschefin von Palana, Olga Mochirjowa.

Schon 2012 stürzte eine Antonow bei Palana ab

Palana war bereits im September 2012 Schauplatz eines tödlichen Flugzeugunglücks: Eine Antonow AN-28 stürzte beim Anflug im Nebel ab, zehn der 14 Insassen kamen ums Leben. Bei den beiden Besatzungsmitgliedern wurde anschließend Alkohol im Blut nachgewiesen.

Nach mehreren tödlichen Flugzeugunfällen in den vergangenen Jahren hat sich die Sicherheit im russischen Luftverkehr verbessert, insbesondere weil die großen Fluggesellschaften ihre Maschinen aus der Sowjetzeit durch modernere Flugzeuge ersetzt haben. Dennoch kommt es vor allem in Gebieten, in denen Flugzeuge und Hubschrauber ein gängiges Mittel sind, um abgelegene Ortschaften zu erreichen, wegen mangelhafter Flugzeugwartung und laxer Sicherheitsstandards immer wieder zu Flugzeugunglücken.