Mit sechs Streifenwagen und einem Hubschrauber fahndet die Polizei in Rostock nach den Tätern einer mutmaßlichen Entführung. Eine Frau hatte beobachtet, wie auf eine Frau eingeschlagen und diese dann in ein Auto gezerrt wird. Bereits wenig später stoppen die Beamten zwei Fahrzeuge.

In Rostock haben eine couragierte Zeugin und ein schneller Polizeieinsatz eine mutmaßliche Entführung schnell beendet. In der Südstadt haben bisherigen Erkenntnissen zufolge drei Männer mit einem Baseballschläger auf eine Frau eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend zerrten sie, ihr Opfer in einen PKW und flüchteten. Laut NDR ereignete sich der Vorfall vor einem Hotel. Als die Zeugin die Männer auffordert, von der Frau abzulassen, flüchteten sie mit ihrem Opfer in zwei Fahrzeugen.

Die alarmierten Beamten machten sich mit insgesamt sechs Streifenwagen und einem Hubschrauber auf die Suche nach den Tätern. Bereits kurze Zeit später konnten die Verdächtigen gestellt werden. Zu den Hintergründen der Tat werde nun ermittelt. Nähere Angaben zu den beteiligten machte die Polizei der Hansestadt zunächst nicht.

Der NDR berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass die Frau zwischen 20 und 25 Jahren alt sei. Zudem sei ein tatverdächtiger festgenommen. Sowohl die Männer als auch die Frau sind vermutlich bulgarischer Herkunft.