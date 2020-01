In der Nähe von Aachen Polizei findet drei Leichen in Familienhaus

Das Haus, in dem die Personen gefunden wurden, liegt in Langerwehe im Kreis Düren bei Aachen.

In einem Wohnhaus nahe Aachen kommt es zu einer Tragödie: Drei Menschen werden dort tot aufgefunden. Alle weisen Verletzungen auf, die von einem scharfen Gegenstand stammen könnten. Von weiteren Beteiligten an der Bluttat gehen die Ermittler bisher nicht aus.

Einen grausigen Fund machen Polizisten in einem Familienhaus in Langerwehe im Kreis Düren bei Aachen: Die Beamten entdecken drei Leichen. Es handele sich um eine 60 Jahre alte Frau, eine 45 Jahre alte Frau und einen 43 Jahre alten Mann, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts.

"Zum jetzigen Zeitpunkt vermuten wir, dass die drei infolge von scharfer Gewalt verstorben sind", so Schlenkermann-Pitts. Das bedeute, dass etwas Scharfes in den Körper eingedrungen sei. Es gebe keine Hinweise darauf, "dass eine vierte Person in das Geschehen involviert war". Es werde deshalb auch nach keinem Täter gefahndet. Möglicherweise handele es sich um Suizid oder erweiterten Suizid, doch das sei Spekulation, betonte Schlenkermann-Pitts. Man wisse noch nicht genau, was passiert sei. Bei einem erweiterten Suizid tötet jemand zunächst andere Menschen und dann sich selbst.

Die Leichen würden am Sonntag obduziert, sagte Schlenkermann-Pitts. Es handele sich um "drei deutsche Bewohner eines Zweiparteienhauses". Sie seien am Samstagmorgen von jemandem aufgefunden worden, der dann die Polizei alarmiert habe. Das verklinkerte Haus wurde von der Polizei abgesperrt. Beamte der Spurensicherung arbeiteten im Inneren.

