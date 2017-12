Panorama

Bombenalarm in Potsdam: Polizei sprengt verdächtiges Paket

Ein verdächtiges Paket auf einem Potsdamer Weihnachtsmarkt ruft am Nachmittag die Polizei auf den Plan. Wenig später bestätigen Sprengstoffexperten den beunruhigenden Verdacht: Es handelt sich um eine selbstgebauten Nagelbombe.

In der Potsdamer Innenstadt hat die Polizei in der Nähe eines Weihnachtsmarktes mutmaßlich eine Paketbombe gefunden. Auf Twitter bestätigten die Ermittler am späten Nachmittag, dass sich ein verdächtiger Gegenstand als "Unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung" herausgestellt habe. Der betroffene Bereich - darunter der Weihnachtsmarkt und zahlreiche Geschäfte - wurde geräumt. Experten der Bundespolizei haben das Paket kontrolliert gesprengt.

Bei dem Sprengsatz könnte es sich nach Angaben der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" um eine Nagelbombe gehandelt haben. Demnach befand sich in dem Paket eine Büchse mit einem Fassungsvermögen von etwa 1,5 Liter. Ob in dem Paket tatsächlich Sprengstoff war oder es sich nur um eine Attrappe handelte, ist dem brandenburgischen Innenminister Karl-Heinz Schröter zufolge unklar.

Laut Zeitung wurde das Paket von einem Boten in einer Apotheke abgegeben. Der Apothekeninhaber sagte dem Blatt, beim Auspacken habe er gemerkt, "dass da so komische Drähte herausguckten". Daraufhin habe er das Paket aus der Apotheke getragen und die Polizei informiert.

Anfang der Woche waren in Deutschland zahlreiche Weihnachtsmärkte eröffnet worden. Die Sicherheitsvorkehrungen waren nach dem Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor fast einem Jahr bundesweit verschärft worden. In vielen Städten wurden Betonbarrieren aufgestellt. Gleichzeitig appellierten Politiker an die Menschen, sich durch die Terrorbedrohung nicht einschüchtern zu lassen.

Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Markt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Er tötete 12 Menschen und verletzte mehr als 70.

Quelle: n-tv.de