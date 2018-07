Panorama

Erhängte Großfamilie in Indien: Polizei spricht von "spirituellen Praktiken"

Am Wochenende finden Beamte in der indischen Hauptstadt eine elfköpfige Familie tot in ihrem Haus vor. Zehn Familienmitglieder hängen leblos von der Decke. Bei einer Durchsuchung tauchen Notizen auf, die einen höchst ungewöhnlichen Ermittlungsansatz liefern.

Die Polizei in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi geht davon aus, dass der Tod einer elfköpfigen Familie mit okkulten Ritualen zusammenhängt. "Während der Durchsuchung des Hauses wurden handschriftliche Notizen gefunden, die auf bestimmte spirituelle, mystische Praktiken der ganzen Familie hindeuten", teilte die Polizei mit. Die Aufzeichnungen wiesen Ähnlichkeiten mit der Art und Weise auf, wie die Münder und Augen der Toten "verbunden" gewesen seien.

Laut Polizei gab es in dem Haus keinen Raubüberfall. Die Obduktion von sechs der Toten habe zudem bestätigt, dass diese durch Erhängen gestorben seien, wie die "Times of India" unter Berufung auf eine aktuelle Polizeimitteilung berichtet. An den Leichen hätten sich keine Spuren von einem vorherigen Kampf gefunden. Es sei noch zu früh, um genau sagen zu können, was in dem Haus geschah. Ein Abschiedsbrief sei nicht gefunden worden.

In dem Haus hatten Beamte der Polizei am Wochenende zehn Mitglieder einer Großfamilie tot unter der Decke hängend aufgefunden. Die Leichen hingen aufgeknüpft an einem Metallgitter. Eine über 70 Jahre alte Frau wurde in einem Nebenraum tot auf dem Boden liegend entdeckt. Bei den sieben weiblichen und vier männlichen Personen handele es sich um die Söhne der älteren Frau, deren Ehefrauen und Kinder sowie eine Tochter, sagte ein hochrangiger Polizeibeamter. Die jüngsten Opfer waren laut Polizei zwei 15 Jahre alte Brüder.

Die "Times of India" zitiert den Nachbarn, der die Toten im Haus der Familie am Sonntagmorgen entdeckt hatte. Die zwei älteren Brüder hätten an dem Morgen nicht wie üblich ihr Geschäft geöffnet. "Ich ging rein um nachzusehen und fand die Haustür offen. Die gesamte Familie hing im Flur", sagte der Mann der Zeitung. Er habe dann die Polizei benachrichtigt.

Quelle: n-tv.de