Im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin-Britz setzt die Polizei nun einen Hubschrauber ein, um nach der 15-Jährigen zu suchen. Auch die Daten ihres Whatsapp-Accounts sollen den Beamten dabei helfen, die Schülerin zu finden. Seit neun Tagen fehlt von ihr jede Spur.

Auf der Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in Berlin ist ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wie bild.de zuvor berichtete, stieg der Hubschrauber am Britzer Garten auf. Eine Kamera soll das Gebiet aus der Luft abfilmen. Nach Recherchen der "Bild" soll damit der Bereich Britzer Mühle am Buckower Damm kontrolliert werden. In den vergangenen Tagen haben bereits Mitschüler und Anwohner nach dem Mädchen gesucht.

Rebeccas Spur verlor sich am Morgen des 18. Februars. Neun Tage nach dem Verschwinden des Mädchens sind nach Angaben der Polizei nun bereits 96 Hinweise eingegangen. Die Ermittler haben seit kurzem auch Zugriff auf Rebeccas Whatsapp-Konto. Sie erhoffen sich damit herausfinden, mit wem sich Rebecca vor ihrem Verschwinden geschrieben haben könnte.

Rebeccas Familie hat zuletzt auch die Suche über das Internet verstärkt. Unter dem Schlagwort #findbecci findet man auf Instagram ein Flugblatt. Darauf zu sehen sind drei verschiedene Bilder der Schülerin und eine genaue Personenbeschreibung. Das Flugblatt ist mit einem Aufruf an die Bevölkerung verbunden: "Wenn ihr sie gesehen habt oder Näheres wisst, meldet euch bitte sofort!" Mithilfe dieser Aktion hofft die Familie, weitere Zeugen zu finden, die Rebecca am Morgen des 18. Februar gesehen haben könnten.

Die Schülerin hatte die Nacht zuvor bei einer älteren Schwester verbracht. Am Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, erschien dort jedoch nicht. Die Wohnung der Schwester verließ das Mädchen laut Zeitungsberichten gegen 7.15 Uhr. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei schließt nicht aus, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen sein könnte.