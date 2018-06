Panorama

Ermittler schließen Terror aus: Polizist schießt auf Randalierer in Berlin

Am Berliner Dom hantiert während des sonntäglichen Besucherbetriebs ein 53-jähriger Österreicher mit einem Messer. Die herbeigerufenen Beamten schießen auf ihn. Der Randalierer und ein Polizist werden schwer verletzt.

Am Berliner Dom haben Polizisten am Sonntagnachmittag auf einen randalierenden Mann geschossen. Ein 53-jähriger Österreicher habe mit einem Messer hantiert und sich aggressiv verhalten, teilte die Polizei mit. Das Kirchenpersonal verständigte daraufhin die Polizei. Rund 100 Menschen wurden aus der Kirche in Sicherheit gebracht.

Der Mann ließ sich offenbar auch von den eintreffenden Einsatzkräften nicht beruhigen. Als die Polizei auf den Mann schoss, war der Dom laut Polizei geräumt. Bei dem Einsatz wurden sowohl der Österreicher als auch ein Polizist schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auch der Beamte wurde demzufolge von einem Polizei-Projektil gestroffen. Beide seien im Krankenhaus. Es ermittle, wie in solchen Fällen üblich, die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes. Einen terroristischen Hintergrund gebe es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht: "Wir haben nach jetzigem Stand der Dinge keinerlei Erkenntnisse, die in irgendeiner Weise eine terroristische oder islamistische Motivation dieses Tatverdächtigen belegen könnten", so ein Polizeisprecher.

Einsatzkräfte sperrten den Eingangsbereich des Doms ab. Zwei Rettungswagen hielten sich in der Nähe bereit. Der Besucherbetrieb im Umfeld des Doms blieb weitgehend unberührt. "Bitte vermeiden Sie Spekulationen", hieß es in einer Twitter-Mitteilung der Berliner Polizei. Der Berliner Dom zählt zu den beliebten Touristenattraktionen im Zentrum der deutschen Hauptstadt. Mit der 98 Meter hohen Kuppel und der monumentalen Fassadenfront am Lustgarten markiert der Dom für viele Besucher den Eingang zur Museumsinsel.

Quelle: n-tv.de