Erneut kommt es in Großbritannien zu einer folgenschweren Messerattacke. In der schottischen Stadt Glasgow wird ein Polizist attackiert und stirbt. Medien berichten von weiteren Opfern.

Bei einer Messerattacke in der schottischen Großstadt Glasgow sollen Medienberichten zufolge drei Menschen ums Leben gekommen sein. Die schottische Polizei hatte zuvor bestätigt, dass ein Polizist bei der Attacke verletzt wurde, später gab sie bekannt, dass der Beamte tot ist. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei erschossen. Man gehe derzeit nicht von Mittätern des Mannes aus, sagte ein Polizeisprecher. Augenzeugen berichteten von mindestens vier Verletzten.

In zahlreichen Videos waren bewaffnete Beamte vor dem Park Inn in der West George Street zu sehen, einige Straßen wurden gesperrt. Die Polizei betonte allerdings, die Lage sei "unter Kontrolle", appelliert jedoch an die Bevölkerung die Gegend zu meiden. Der schottische Justizminister teilte über Twitter mit, dass die Regierung von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde.

Bereits vor wenigen Tagen war es im Vereinigten Königreich zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. In der englischen Stadt Reading attackierte ein 25-Jähriger mehrere Menschen - drei seiner Opfer kamen ums Leben.