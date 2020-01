Die beiden Polizisten sitzen seit Oktober in Untersuchungshaft.

Eine 32-jährige Frau befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Anschließend bringen sie zwei Thüringer Polizisten zu ihrer Wohnung - und vergewaltigen sie dort. So lautet zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die beiden Beamten bestreiten den Missbrauch.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat Anklage gegen zwei Thüringer Polizisten wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung in besonders schwerem Fall erhoben. Die beiden Beamten sollen Ende September im Dienst eine zuvor in Gewahrsam genommene Frau missbraucht und vergewaltigt haben, wie die Behörde mitteilte. Die beiden Beschuldigten räumten demnach ein, mit der Frau in deren Wohnung Sex gehabt zu haben, dieser soll nach Darstellung der Beamten einvernehmlich erfolgt sein.

Die Polizisten, die zur Tatzeit in der Landespolizeiinspektion Gotha tätig waren, sollen der Anklage zufolge die 32-Jährige zunächst wegen einer Identitätsfeststellung in polizeilichen Gewahrsam genommen haben. Anschließend sollen sie gemeinsam mit der später Geschädigten zu deren Wohnung nach Marlishausen gefahren sein, wo sie mit der Frau nacheinander Geschlechtsverkehr gehabt haben sollen. Dabei sollen sie ihre Dienstwaffe dabei gehabt haben.

Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen sexuellen Missbrauch einer behördlich Verwahrten, sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung und gemeinschaftliche Vergewaltigung in besonders schwerem Fall. Allein bei letzterem Tatvorwurf droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Die Beschuldigten sitzen seit Anfang Oktober in Untersuchungshaft.