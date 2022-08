Am Ende war der Ruck zu groß. Die wegen möglicher Interessenkollisionen in der Kritik stehende Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Schlesinger, legt ihr Amt als ARD-Vorsitzende nieder. Dem Regionalsender indes will sie weiter vorstehen.

Angesichts zahlreicher Vorwürfe tritt die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als ARD-Vorsitzende zurück. "Die öffentliche Diskussion um in meinen Verantwortungsbereich fallende Entscheidungen und Abläufe im rbb berührt inzwischen auch die Belange der ARD", zitiert sie der RBB. "Die Geschäftsleitung des RBB und ich sehen unsere Hauptaufgabe jetzt darin, zur Aufklärung dieser Vorwürfe beizutragen und unser Hauptaugenmerk auf den RBB zu richten. Deshalb geben wir den Vorsitz innerhalb der ARD jetzt ab und danken den anderen Sendern für ihre Bereitschaft, uns diesen Schritt zu ermöglichen."

Wie es weiter hieß, wird der Westdeutschen Rundfunk (WDR) die Aufgaben übernehmen. Im September soll der der ARD-Hauptversammlung in Bremen ein neuer Vorsitz bestimmt werden. Dieser übernimmt die Geschäfte ab 1. Januar. Den Angaben zufolge hat sich Südwestrundfunk seine Interesse erklärt. Somit könnte dann der frühere ARD-aktuell-Chefredakteur ("Tagesschau" und "Tagesthemen") Kai Gniffke den Senderverbund führen.

Schlesinger sieht sich seit Wochen unterschiedlichen Vorwürfen ausgesetzt. Im Kern geht es um die Frage, ob die Senderchefin und der Senderchefkontrolleur miteinander einen zu laxen Umgang bei der möglichen Kollision von Interessen gepflegt haben könnten.

Dabei spielen Beraterverträge für ein RBB-Bauprojekt und Aufträge für Schlesingers Ehemann bei der Messe Berlin eine Rolle. Der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf ist zugleich Chefaufseher der landeseigenen Messe. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. In den Häusern laufen Untersuchungen. Wolfs RBB-Amt ruht in der Zeit und das Bauprojekt liegt auf Eis.

Schlesinger zog auch wegen einer Gehaltserhöhung um 16 Prozent auf 303.000 Euro und zuletzt wegen Vorwürfen der intransparenten Beschaffung und Nutzung ihres Dienstwagens Kritik auf sich. Unmut gab es auch wegen dienstlicher Abendessen, die Schlesinger in ihrer Funktion als RBB-Intendantin in ihrer Berliner Privatwohnung veranstaltete.