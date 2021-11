Die Zahl der Neuinfektionen erreicht einen Negativrekord, das Fallaufkommen in allen Altersgruppen steigt: Das Robert-Koch-Institut betrachtet die aktuelle Corona-Lage mit größer werdender Sorge. Der aktuelle Wochenbericht der Behörde deutet auf einen negativen Trend bei einigen Pandemie-Indikatoren hin.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft das Risiko für die Gesundheit von unvollständig oder nicht geimpften Menschen in der Corona-Pandemie als "sehr hoch" ein. Die Bewertung wurde verschärft, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Instituts hervorgeht. "Für vollständig Geimpfte wird die Gefährdung als moderat, aber aufgrund der steigenden Infektionszahlen ansteigend eingeschätzt", hieß es weiter. Noch vor einer Woche war das Risiko im Bericht für Ungeimpfte als "hoch" und das Risiko für Geimpfte als "moderat" beschrieben worden.

Die aktuelle Entwicklung der Lage sei "sehr besorgniserregend", hieß es nun. Es sei zu befürchten, dass "es zu einer weiteren Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfälle kommen wird und die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten überschritten werden können, sollten nicht rasch allgemeine, nichtpharmakologische Maßnahmen - wie das Tragen von Masken, die Einhaltung des Mindestabstands, die Kontaktreduktion, das Lüften - zu einer deutlichen Reduktion der Übertragungen führen".

Eine solche Reduktion der Ansteckungen ist im Moment nicht zu beobachten - im Gegenteil: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in der 43. Kalenderwoche (KW) - 25. bis 31. Oktober - im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich in allen Altersgruppen. Laut RKI gab es in der KW 43 einen sprunghaften Anstieg vor allem in der Altersgruppe zwischen 10 und 14 Jahren. Dort kletterte die Fall-Inzidenz von 240 auf über 350 pro 100.000 Einwohner.

Doch auch hochbetagte Menschen, denen mit nachlassendem Impfschutz ein schwerer Covid-19-Verlauf droht, sind momentan stark von Ansteckungen mit Sars-CoV-2 betroffen. Das RKI zählte allein im aktuellen Wochenbericht 135 aktive Ausbrüche in Pflege- und Altenheimen. In der Vorwoche waren es 122, davor 78. In der Altersgruppe Ü80 stieg die Inzidenz auf 95,9.

Jeder achte Labortest ist positiv

Bundesweit liegt das Fallaufkommen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche laut RKI bei 154,5. Das Institut meldete am Morgen einen Rekordwert von 33.949 Neuinfektionen - so viele wie bisher noch nie im Verlauf der Pandemie. Offen ist, inwiefern der Feiertag Allerheiligen eine Rolle bei der Erfassung der Daten und einer entsprechenden Verzerrung spielt. Der bisherige Rekord lag bei 33.777 Fällen am 18. Dezember 2020.

Der Anteil positiv getesteter Proben unter den in den Laboren durchgeführten PCR-Tests steigt ebenfalls kontinuierlich an. Wie aus dem RKI-Wochenbericht hervorgeht, lag der Wert in der 43. KW bei 12,24 Prozent. In der Vorwoche waren es 10,90 Prozent. Ein ähnlich hohes Niveau hatte es zuletzt Mitte April gegeben. Gleichzeitig stieg zuletzt die Zahl der durchgeführten Tests. Wurden in der KW 42 noch 905.175 Tests in den Daten überliefernden Laboren durchgeführt, waren es in der vergangenen KW 43 bereits 1.140.368.