Nun auch das Robert-Koch-Institut: In der Debatte um mögliche Lockerungen stellt die oberste deutsche Seuchenbehörde ihr eigenes Konzept vor. In vier "Intensitätsstufen" soll es so gelingen, die Pandemie in Deutschland dauerhaft zu kontrollieren.

In der Debatte um mögliche Öffnungsschritte aus dem geltenden Lockdown positioniert sich nun auch das Robert-Koch-Institut (RKI). In einer mit "ControlCovid" überschriebenen Handreichung, die das RKI auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, wird ein lokal angelegtes vierstufiges Konzept skizziert, das sich nicht nur an der Sieben-Tage-Inzidenz orientiert. Ziel der Strategie sei es, "die Zahl der schweren Erkrankungen, Langzeitfolgen und Todesfälle durch Covid-19 zu minimieren und eine Überlastung des Gesundheitswesens nachhaltig zu vermeiden".

Zur Einordnung der Lage in eine der vier "Intensitätsstufen" dienen neben der Sieben-Tage-Inzidenz die Intensivbettenbelegung, die Hospitalisierungsrate der über 60-Jährigen sowie der Anteil der Kontaktpersonen, die nachverfolgt werden können. Berücksichtigung sollen zudem der R-Wert, der Anteil neuer Varianten am Infektionsgeschehen, der Anteil von Fällen ohne ermittelbare Infektionsquelle sowie Anzahl, Größe und Setting einzelner Ausbruchsereignisse finden.

Anhand dieser Kriterien soll auf lokaler Ebene definiert werden können, welches Maßnahmenbündel zu wählen ist. Dabei seien keine scharfen Grenzwerte sinnvoll. Bei ansteigenden Fallzahlen sei die Sieben-Tage-Inzidenz als "Leitfaktor" zu sehen, bei abnehmendem Infektionsgeschehen rückt die Intensivbettenbelegung stärker in den Fokus.

Abgeleitet aus Erkenntnissen über Infektionsrisiken in bestimmten Settings ergibt sich für das RKI folgendes Stufenkonzept: