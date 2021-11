RTL spendet 22,4 Millionen für Kinder in Not

Für den guten Zweck haben Prominente gesportelt, was das Zeug hält. Und es hat sich gelohnt. Dieses Jahr knackt der RTL-Spendenmarathon für wohltätige Zwecke einen Rekord: Über 22 Millionen Euro gehen nun an Kinder in Not auf der ganzen Welt. Ganz nebenbei wurde auch noch ein Weltrekord aufgestellt.

Bei dem RTL-Spendenmarathon ist dieses Jahr so viel Geld zusammengekommen wie noch nie. Gut 22,4 Millionen Euro - ganz exakt waren es 22.448.676 Euro - standen am Freitagabend nach 24 Stunden auf der Spendenuhr.

"Eine neue Rekordsumme, mit der Kindern in Not auf der ganzen Welt geholfen werden kann", teilte der Kölner Privatsender mit. Das live übertragene Charity-Ereignis mit Moderator Wolfram Kons fand zum 26. Mal statt.

Viele Prominente wie Sarah Engels, Mickie Krause und Marie-Luise Marjan setzten sich für Spenden an wohltätige Projekte ein. Auch Joey Kelly half tatkräftig mit. In einer "24-Fitness-Challenge" hat er sich gemeinsam mit 17 ihn unterstützenden Firmenteams verschiedenen sportlichen Herausforderungen gestellt.

Joey Kelly stellt Weltrekord auf

Wie RTL berichtet, hat Joey 24 Stunden gemeinsam mit allen Teilnehmern 200.000 Kalorien verbrannt und damit zusätzlich einen Akku aufgeladen. Damit hat er den Weltrekord für die "meisten beim Geräte-Quadrathlon verbrannten Kalorien (24 Stunden, Team)" aufgestellt, wie das Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigt.

Die Spenden sollen Kindern in Not zugutekommen. Das Spektrum geht vom Kampf gegen Kinderarmut über den Bau einer Augenklinik in Uganda bis hin zu einem Bewegungszentrum für krebskranke Kinder.

Stephan Schäfer, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V." ist von der Rekordsumme begeistert: "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben mit ihrer enormen Spendenbereitschaft erneut sämtliche Erwartungen übertroffen. Ich danke von ganzem Herzen allen, die zu dieser außerordentlichen Spendensumme beigetragen haben – sei es zu Hause vor dem Fernseher, vor Ort im Studio, bei der 24-Stunden-Challenge im Sendezentrum und natürlich all unseren Partnern. Wie schön, so viel Solidarität und Unterstützung zu spüren. Das bedeutet uns allen im Team sehr viel."