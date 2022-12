Bei Kälte, Dunkelheit und in Ungewissheit begehen viele Familien in der Ukraine die Festtage. Besonders Kinder leiden unter den traumatischen Folgen des Kriegs. Mit der RTL Winterhilfe unterstützen Sie die Menschen mit warmer Kleidung, Decken und Nahrung. Bitte helfen Sie - jede Spende zählt!

Kein Strom, kein Wasser und Minusgrade bis in den zweistelligen Bereich. Das russische Militär greift seit einigen Wochen gezielt die Energie-Infrastruktur in der Ukraine an und sorgt damit für massive Ausfälle in der Strom- und Wasserversorgung. Mit dieser Taktik soll die Bevölkerung vor allem zur kalten Winterzeit unter Druck gesetzt werden.

Erst kürzlich hatten russische Truppen die Hafenstadt Odessa mit einer Welle iranischer Kampfdrohnen angegriffen und dabei für einen Ausfall der Stromversorgung der Stadt sowie des gesamten Umlandes gesorgt. Hunderttausende Menschen mussten bei klirrender Kälte ausharren und sich in den Abendstunden mit Taschenlampen behelfen.

Provisorisch eingerichtete Wärmestuben in Schulen, Rathäusern oder Zelten sollen die Menschen mit dem nötigsten versorgen. Doch die instabile Infrastruktur ist nicht das einzige Problem: Um sich vor Bombenangriffen zu schützen, werden viele Kinder und Familien in der Ukraine Weihnachten und die Wintermonate ohne Strom in eiskalten Schutzräumen, Wohnungen und Kellern erleben.

Vor allem für die Kinder ist das traumatisch. Viele mussten mitansehen, wie ihre Eltern, Geschwister oder Großeltern von russischen Soldaten misshandelt wurden, etliche verloren ihre Väter und Brüder im Kampf für ihre Heimat an der Front.

Wir müssen den Betroffenen jetzt helfen. Mit Spenden kümmert sich die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" gemeinsam mit vielen Partnern um die Lieferung von Stromgeneratoren, warmer Winterkleidung, Decken sowie Kindernahrung und hilft bei der Einrichtung von Wärmezentren.

Wenn Sie spenden möchten, können Sie das wie folgt tun:

Bitte spenden Sie Jeder Cent kommt an! Senden Sie eine SMS mit dem Kennwort "Winterhilfe" an die 44 8 44. (10 Euro/SMS + ggf. Kosten für den SMS-Versand). Damit helfen Sie sofort mit 10 Euro. Natürlich könnt Sie auch online spenden. Hier geht es direkt zur Spendenseite

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.