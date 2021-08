Bei Altenheimbesuchern stellt man sich nette Angehörige vor, die sich mit den Eltern oder Großeltern zu einer Kaffeerunde treffen. Doch die Besucher eines Bewohners in einem australischen Altenheim waren anderer Art. Und statt Kaffee gab es offenbar illegale Drogen.

Ein 62-jähriger Rentner ist in Australien aus einem eher ungewöhnlichen Grund festgenommen und angeklagt worden. Er soll in seinem Altersheim mit illegalen Drogen gehandelt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei einer Fahrzeugkontrolle des Mannes die Rauschmittel Methamphetamin und Cannabis gefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in einer Wohnanlage für ältere Menschen in Sydney wurden demnach außerdem LSD, weiteres Cannabis und ein Schlagstock sichergestellt.

Einem Bericht des "Daily Telegraph" zufolge wurden die Ermittlungen ausgelöst, als Mitbewohner des Mannes Bedenken über dessen Verhalten und seine Besucher äußerten. Dabei sei der Verdacht aufgekommen, dass der Mann in der Einrichtung mit Drogen handle.

Der Rentner wurde wegen des Besitzes und des Handels mit illegalen Drogen, des Besitzes einer Waffe ohne Genehmigung und des Verstoßes gegen die Corona-Gesundheitsvorschriften angeklagt. Er muss am 8. September vor Gericht erscheinen.