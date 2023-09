Russisches Flugzeug muss in Sibirien notlanden

Wegen eines technischen Problems Russisches Flugzeug muss in Sibirien notlanden Artikel anhören

Mit 165 Menschen an Bord muss ein Airbus der Fluggesellschaft Ural Airlines auf einem Feld in Sibirien notlanden. Die russischen Behörden geben als Grund ein technisches Problem an. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden, heißt es.

Ein russisches Passagierflugzeug mit 165 Menschen an Bord ist in Sibirien notgelandet. Der aus der Schwarzmeerstadt Sotschi kommende Airbus A320 der russischen Fluggesellschaft Ural Airlines habe aufgrund eines nicht näher beschriebenen technischen Problems auf einem Feld notlanden müssen, teilten die russischen Behörden mit. Nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees wurde niemand verletzt.

Es sei eine Untersuchung wegen "Verletzung der Sicherheitsvorschriften für den Luftverkehr" eingeleitet worden, hieß es. Nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde landete die in Richtung Omsk fliegende Maschine um 05.44 Uhr (Ortszeit, 04.44 MESZ) "außerplanmäßig" auf einer Grasfläche in der Nähe des Dorfes Kamenka in der Region Nowosibirsk.

Alle 159 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder wurden demnach im nächstgelegenen Dorf untergebracht. Von Rettungskräften des Katastrophenschutzministeriums veröffentlichte Aufnahmen zeigten das offenbar auf einem Feld gelandete Flugzeug mit ausgefahrenen Notrutschen, aber ohne sichtbare Anzeichen größerer Schäden.

Wegen der gegen Russland verhängten westlichen Sanktionen infolge seiner Invasion in der Ukraine hat das Land Probleme mit der Wartung und dem Zugang zu Ersatzteilen für die von russischen Fluggesellschaften betrieben Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Zuletzt wuchsen deshalb Befürchtungen hinsichtlich der Flugsicherheit.