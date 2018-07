Panorama

Gesundheitsprobleme an Bord: Ryanair-Jet bricht Adria-Flug ab

Ungewöhnlicher Zwischenfall im europäischen Flugverkehr: Ein Ferienflieger aus Irland muss auf dem Flug Richtung Adria einen außerplanmäßigen Zwischenstopp in Deutschland einlegen. An Bord klagen zahlreiche Passagiere über gesundheitliche Schwierigkeiten.

Ein Passagierjet aus Irland ist aufgrund gesundheitlicher Probleme bei etlichen Passagieren an Bord sicherheitshalber auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn zwischengelandet. "Etwa 30 Fluggäste kamen ins Krankenhaus", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagmorgen. Wie viele Personen insgesamt betroffen waren, blieb unklar.

Die Hintergründe liegen noch vollkommen im Dunklen. Sicher ist bislang nur, dass die Maschine der irischen Billigfluglinie Ryanair am späten Freitagabend in Dublin gestartet war und planmäßig im kroatischen Küstenort Zadar landen sollte. Während des Flugs bat der Kapitän der Maschine um die Erlaubnis zur Landung in Hahn.

"Etliche Menschen an Bord klagten über gesundheitliche Probleme und wurden von Ärzten und Sanitätern betreut", sagte der Polizeisprecher. Woran die Passagiere litten, konnte er nicht sagen. Offen blieb zunächst, ob die Maschine aufgrund eines technischen Defekts oder wegen der gesundheitlichen Beschwerden der Passagiere zwischenlandete.

Nähere Details zu dem Vorfall war in der Nacht weder von den Behörden, noch vom Flughafenbetreiber in Erfahrung zu bringen. Eine Stellungnahme von Ryanair steht noch aus.

Quelle: n-tv.de