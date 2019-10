Die Ermittlungen dauern noch immer an. Hintergründe der Tat und Informationen zu dem Mann auf dem Rastplatz sind bislang noch nicht bekannt.

Ein bewaffneter Mann ist in der vergangenen Nacht auf einem Rastplatz an der Autobahn 10 von einem Sondereinsatzkommando (SEK) angeschossen worden. Wie die Brandenburger Polizei mitteilt, wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 22.40 Uhr sei die Polizei zur Raststätte zwischen Ferch und Michendorf gerufen worden, weil sich dort ein "Mann mit einer Waffe" aufhalte. Der Rastplatz und ein Teil der Autobahn wurden wegen der "Bedrohungslage" voll gesperrt, das SEK rückte an und brachte die Situation unter Kontrolle.

Derzeit seien Beamte vor Ort, der Rastplatz Michendorf Süd sei für die andauernden Ermittlungen noch immer abgesperrt, teilte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei am Morgen mit. Zu den Hintergründen, wie auch zum Motiv, ist bislang nichts bekannt.