Schütze tötet mehrere Menschen in Walmart

Bluttat in US-Stadt Chesapeake

Am späten Dienstagabend erreicht die Polizei der Stadt Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia ein Notruf: Ein Mann soll in einem Walmart-Supermarkt wahllos um sich geschossen haben. Als die Beamten vor Ort eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Mehrere Menschen sind tot.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind am Dienstagabend (Ortszeit) mehrere Menschen getötet worden. Wie die Stadtverwaltung von Chesapeake unter Berufung auf die Polizei mitteilte, schoss ein Bewaffneter in dem Supermarkt wahllos auf Menschen.

Auch der Angreifer selbst sei tot. Seine Leiche sei im Laden aufgefunden worden, sagte Leo Kosinski, ein Sprecher der Polizeibehörde, in einer kurzen Pressekonferenz. Konkrete Angaben zur Zahl der Toten machte er nicht, es seien aber "weniger als 10", so Kosinski.

Die Polizei hatte gegen 22 Uhr auf einen Notruf reagiert, sagte Kosinski. Die Beamten hätten beim Betreten des Ladens "mehrere Todesopfer und mehrere Verletzte" vorgefunden. Unklar ist bisher, ob der Schütze ein Angestellter des Supermarkts war und ob er sich nach den Schüssen auf die Kunden selbst getötet hat. Der Sprecher sagte, er glaube nicht, dass Polizisten Schüsse abgegeben hätten.

Ermittler durchsuchten den Supermarkt und sicherten die Umgebung, sagte der Polizeivertreter. Aufnahmen aus Chesapeake zeigten eine große Polizeipräsenz am Tatort. Walmart erklärte in einer ersten Reaktion, man sei schockiert durch "das tragische Ereignis".