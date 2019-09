In Berlin ist es zu einem tragischen Fenstersturz gekommen.

In Berlin-Rahnsdorf stürzt eine schwangere Frau aus einem Fenster im vierten Stock. Die Einsatzkräfte versuchen noch Mutter und Kind zu retten. Doch ihre Anstrengungen bleiben erfolglos.

Eine schwangere Frau aus Aserbaidschan ist in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Rahnsdorf tödlich verunglückt. Wie die "Bild" berichtet, gehen die Ermittler derzeit von einem "tragischen Unfall" aus. Die Frau putzte wohl ein Fenster, als sie plötzlich in die Tiefe stürzte.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr waren 30 Personen im Einsatz. Die schwangere Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte einen Notkaiserschnitt machten, um das ungeborene Kind zu retten. Doch weder Mutter noch Kind überlebten die Folgen des Sturzes.

Neben der 32-jährigen Frau wurden auch zwei weitere Personen ins Krankenhaus gebracht. Dabei handelt es sich wohl um den Ehemann und den gemeinsamen Sohn die einen Schock erlitten und behandelt werden mussten. Um die genauen Umstände des Unglücks zu klären, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.