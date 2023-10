Die Fähre "Marco Polo" verkehrt zwischen Karlshamn und Trelleborg. Am Sonntagmorgen läuft sie jedoch vor der schwedischen Südküste auf Grund und verliert Diesel. Aufgrund von dichtem Nebel ist das Ausmaß des Ölteppichs noch unbekannt. Die Küstenwache leitet Vorermittlungen ein.

In Südschweden ist am Sonntag eine Fähre aufgrund gelaufen. Die 75 Passagiere seien schnell in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden mit. Das Schiff verlor demnach auf einer Strecke von mehreren Kilometern Diesel, der am späten Nachmittag die Küste erreichte.

Die Fähre "Marco Polo" der Gesellschaft TT Line lief nach Angaben der Küstenwache am Sonntagmorgen südlich von Karlshamn auf Grund. Aufgrund dichten Nebels sei es zunächst schwer gewesen, das Ausmaß des Ölteppichs festzustellen.

Wegen möglicher Verletzung des Seerechts seien Vorermittlungen eingeleitet worden, sagte der Chefermittler der Küstenwache, Jonatan Örn, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender P4.

Fähre kam von Route ab

Die Fähre verkehrt zwischen Karlshamn und Trelleborg. Sie sei von ihrer Route abgekommen, als sie auf Grund gelaufen sei, sagte Örn.

Am späten Nachmittag erreichte der Ölteppich die Küste der Gemeinde Sölvesborg, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Zivilschutzbehörde werde am Montag mit den Reinigungsarbeiten beginnen.

Der Rumpf der Fähre wurde im vorderen und mittleren Bereich beschädigt, wodurch Wasser in das Schiff eindrang. Es bestehe aber keine Gefahr, dass das Schiff sinke, sagte ein Vertreter der Verkehrsbehörden der schwedischen Nachrichtenagentur TT.