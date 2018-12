Panorama

Ex-Polizist tötete 78 Menschen: Serienmörder erneut verurteilt

Michail Popkow sitzt seit mehreren Jahren wegen der Tötung von 22 Frauen im Gefängnis. Nun ist der ehemalige Polizist wegen weiterer Morde verurteilt worden. Der 54-Jährige gilt nun offiziell als schlimmster Serienmörder Russlands.

Ein russisches Gericht hat einen Ex-Polizisten wegen 56 Morden schuldig gesprochen. Der bereits zuvor wegen 22 Frauenmorden zu lebenslanger Haft verurteilte Michail Popkow ist damit Russlands Serienmörder Nummer eins. Die weiteren 56 Morde wurden zwischen 1992 und 2007 verübt, wie die Staatsanwaltschaft von Irkutsk in einer von Medien verbreiteten Mitteilung erklärte.

Die Staatsanwaltschaft warf Michail Popkow demnach eine "pathologische Lust am Töten von Menschen" vor. Bereits 2015 war der ehemalige Beamte wegen Mordes an 22 Frauen verurteilt worden. Später gestand er 59 weitere Morde, in 56 Fällen wurde er nun schuldig gesprochen. Drei Morde konnten ihm die Ermittler nicht nachweisen, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Bereits bei seinem ersten Prozess hatte der heute 54-Jährige angegeben, er habe seine Heimatregion "von Prostituierten säubern" wollen.

Zwischen 1994 und 2000 hatte der Ex-Polizist den Ermittlungen zufolge Frauen aus dem Auto heraus angesprochen, mitgenommen und an entlegenen Orten ermordet - etwa im Wald. "Es handelte sich dabei nicht nur um Prostituierte, das ist eine reine Schutzbehauptung", sagte Staatsanwältin Musykowa damals. Die Opfer waren zwischen 18 und 40 Jahren alt.

Ermittler kommen 2012 Täter auf die Spur

Nur mit einer aufwendigen Fahndung kamen die Behörden dem Täter 2012 auf die Spur. Ermittler entdeckten am Fundort mehrerer Leichen den Abdruck eines seltenen Reifenprofils und überprüften die Halter aller Wagen in dem Gebiet in der Nähe des berühmten Baikalsees. Sie verglichen dabei die Speichelproben der Besitzer mit der am Tatort gefundenen DNA des Mörders. Dies führte nach langer Suche zum Täter.

Als bislang schlimmste Serienmörder in Russland und der ehemaligen Sowjetunion galten Alexander Pitschuschkin, der 2007 wegen 48 Morden zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, sowie Andrej Tschikatilo, der 1994 wegen 52 Morden hingerichtet wurde.

Quelle: n-tv.de