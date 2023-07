So viel Wald brannte noch nie in Kanada

19-jährige Feuerwehrfrau stirbt So viel Wald brannte noch nie in Kanada

Aktuell sollen 570 Brände in Kanada außer Kontrolle sein.

Ein trauriger Rekordwert: Bis Mitte des Jahres brennen in Kanada mehr als zehn Millionen Hektar Wald. Damit wird der bisherige Negativrekord deutlich übertroffen. Das Rekordjahr macht auch vor den Einsatzkräften nicht halt. Eine 19-jährige Feuerwehrfrau stirbt im Westen des Landes.

Durch die schweren Waldbrände in Kanada sind seit Jahresbeginn bereits zehn Millionen Hektar Fläche zerstört worden. Dies ist laut Regierungsdaten ein absoluter Rekordwert. "Wir sind in diesem Jahr mit Entwicklungen konfrontiert, die schlimmer sind als unsere schlimmsten Befürchtungen", sagte Yan Boulanger vom Ministerium für natürliche Ressourcen.

Der bisherige Rekord stammte von 1989, als innerhalb des gesamten Jahres in ganz Kanada 7,3 Millionen Hektar Land verbrannten. Nun sind es innerhalb von gut sechs Monaten bereits mehr als zehn Millionen. Seit Januar wurden den Angaben zufolge insgesamt 4088 Feuer registriert. Am heutigen Samstag loderten landesweit 906 Brände, von ihnen waren 570 außer Kontrolle.

Die meisten Feuer brachen in abgelegenen Gegenden in Wäldern und Buschland aus, aber auch Ortschaften waren bedroht. Mehr als 150.000 Menschen mussten seit Beginn des Jahres ihre Häuser verlassen, die höchste Zahl an Evakuierungen seit 40 Jahren.

Junge Feuerwehrfrau stirbt

Beim Kampf gegen die Waldbrände kam eine 19-jährige Feuerwehrfrau ums Leben. Die junge Frau wurde beim Anlegen einer Schneise im Wald "unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt", wie die kanadische Polizei bereits am Freitag mitteilte. Sie wurde von Kollegen geborgen und in ein Krankenhaus geflogen, wo sie aber ihren Verletzungen erlag. Die junge Frau ist das erste Opfer der seit Wochen andauernden Waldbrände.

Nach Angaben der zuständigen Gewerkschaft starb die 19-Jährige nahe Stadt Revelstoke in der westlichen Provinz British Columbia. Premierminister Justin Trudeau äußerte sich bestürzt und dankte den Feuerwehrleuten für ihren Mut. "Wir dürfen nie die Risiken vergessen, die diese Helden jedes Mal eingehen, wenn sie auf die Gefahr zulaufen", schrieb Trudeau auf Twitter.