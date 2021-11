Bei diesem Vortrag über Weltraumtechnik dürften die Zuschauer ein wenig abgelenkt sein. Denn zu dieser Videokonferenz bringt Tesla-Chef Elon Musk seinen Sohn mit – und der 18 Monate alte Nachwuchs ist gut drauf.

Elon Musk hat seinen Nachwuchs mit zur Arbeit gebracht. Sohn X Æ A-Xii durfte bei seinem Vater auf dem Schoss sitzen, während der Unternehmer vergangene Woche eine virtuelle Präsentation für die National Academy of Sciences abhandelte.

In dem Livestream, aus dem Fans Ausschnitte auf YouTube veröffentlichten, sprach der 50-Jährige über sein Projekt Starship, ein sehr schnell wiederverwendbares Raumschiff. Sein 18 Monate alter Sohn stahl ihm bei dem Auftritt allerdings die Show, immer wieder machte er plappernde Geräusche, zog Grimassen und wedelte mit seinen kleinen Armen in der Luft.

Im Mai 2018 wurde erstmals bekannt, dass Musk und die 33-jährige Musikerin Grimes zusammen sind. Anfang Mai 2020 kam ihr Sohn zur Welt. Ende September 2021 hatte der Unternehmer im Gespräch mit "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", bestätigt, dass das Paar nach drei Jahren Beziehung "halbgetrennt" sei. Als Grund für die "Halbtrennung" nennt der 50-Jährige seine Arbeit für seine Unternehmen Tesla und SpaceX. Er müsse häufig international reisen und halte sich ansonsten vorwiegend in Texas auf, während Grimes die meiste Zeit in Los Angeles sei.