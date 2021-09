Der Herbst klopft bereits an die Tür, doch vorher feiert der Sommer nochmal ein kleines Comeback. Dank Hoch "Hermelinde" erwarten uns zunächst ein paar schöne und sonnige Tage. Zum Wochenende hin steigt dann aber die Gewittergefahr.

Endlich bekommen wir mal den Sommer, den wir in den letzten Monaten zum Teil nur sehr selten erleben durften. Denn nach Hoch "Gaya" beschert uns nun Hoch "Hermelinde" weitere schöne und warme Spätsommertage. Kleinere Einschränkungen in puncto Sonne und Temperaturen sind dabei nur im Norden drin. Ansonsten dominiert die Sonne bei sehr angenehmen Temperaturen. Erst am Donnerstag können sich im Westen und Südwesten häufiger Gewitter bilden. Ab Freitag steigt auch im Rest des Landes das Schauer- und Gewitterrisiko.

Und auch beim Blick auf das Wetter im Süden Europas geben sich die Extreme die Klinke in die Hand - von Italien bis nach Griechenland mit weiteren, zum Teil unwetterartigen Schauern und Gewittern. Weiter westlich geht es ruhiger zu, dafür hat jetzt Spanien mit großer Hitze zu kämpfen. Ein Tief vor der Iberischen Halbinsel zapft nämlich nochmals heiße Luft inklusive Saharastaub aus Nordafrika an. Damit sind bis Dienstag Temperaturen bis 38 Grad, vielleicht sogar knapp 40 Grad möglich. Ab Mittwoch ist es dort voraussichtlich nicht mehr ganz so heiß, stattdessen steigt die Unwettergefahr erneut an. Damit nun zum Spätsommer in Deutschland. Hier die Details:

Nacht zu Montag: Frühherbst klopft an

In den Nächten spüren wir nach wie vor, dass der Herbst schon in den Startlöchern steht. Unter klarem Himmel wird es frisch mit 12 bis 7 Grad. Später bilden sich stellenweise Dunst, Nebel oder Hochnebel.

Das Wetter am Montag: Süden sehr sonnig, Norden wolkiger

Vor allem südlich der Mittelgebirge wird es abermals sonnig und warm mit 23 bis 28 Grad. Im Norden ziehen dagegen zeitweise dichtere Wolken durch und bremsen auch die Temperaturen aus bei 20 bis 22 Grad.

Dienstag und Mittwoch: Spätsommer gibt alles

ntv-Meteorologe Björn Alexander

Von Wolkenfeldern in der Nordhälfte mal abgesehen, dominiert die Sonne und das Gewitterrisiko ist weiterhin gering. Nur ganz vereinzelt könnte es über dem Bergland lokale Gewitter geben. Die Temperaturen dazu: 20 Grad an der Küste, sonst 22 bis 26 Grad, am Oberrhein etwa 28 Grad. Am Mittwoch legen die Werte nochmals zu. Meistens werden es 23 bis 27 Grad, selbst an der Küste leicht über 20 Grad. Der Hotspot liegt am Oberrhein mit knapp 30 Grad.

Donnerstag: Erste Blitze zucken

Zunächst ändert sich kaum etwas. Denn es geht sehr schön und ebenso warm los. Später wird es im Westen und Südwesten zunehmend schwül und damit steigt das Gewitterrisiko deutlich an, während es im übrigen Land voraussichtlich trocken und sonnig bleibt.

Am Freitag und am Wochenende: Gewitter legen zu

Ab Freitag wird es dann insgesamt zunehmend schwül und die Gewittergefahr steigt - neben einigen sonnigen Anteilen - generell immer weiter an. Auch die Temperaturen sind noch auf der spätsommerlichen Seite bei 20 bis 29 Grad am Freitag und oft 19 bis 27 Grad am Wochenende.