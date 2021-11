Mitten in der Booster-Kampagne erhalten Hausärzte nur noch 30 Dosen Biontech pro Woche. Diese Deckelung von Gesundheitsminister Spahn sorgt für viel Kritik. Der verteidigt seine Entscheidung, wirbt für die Alternative, die er mit einem weiteren Autovergleich anpreist.

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eingeräumt, dass die Biontech-Deckelung in deutschen Arztpraxen für Probleme sorgt. "Mir ist sehr bewusst, dass diese kurzfristige Umstellung für viele engagierte Helferinnen und Helfer vor Ort, in den Arztpraxen und den Impfzentren, viel zusätzlichen Aufwand und auch Stress bedeutet", sagte er bei einer Pressekonferenz. "Geplante Prozesse und Abläufe müssen umgestellt werden und sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Das weiß ich und das bedaure ich auch."

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.