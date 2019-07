In der Millionenmetropole New York City gehen am Abend plötzlich die Lichter aus: Teile der West Side Manhattans gehen unfreiwillig vom Netz. In Hochhäusern und im Untergrund bleiben Aufzüge und Rolltreppen stehen. Unter Hochdruck suchen Experten nach der Ursache.

Ein umfangreicher Stromausfall hat am frühen Samstagabend (Ortszeit) die US-Metropole New York erfasst. Mindestens rund 42.000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side sind ersten Berichten zufolge betroffen. Die Gründe für den Blackout sind noch nicht bekannt.

Der lokale Versorger Con Edison bestätigte zunächst nur "erhebliche Stromausfälle". Aufzüge und Rolltreppen standen still, Ampeln fielen aus, in Krankenhäusern und Banken sprangen dieselbetriebene Notstromaggregate an. Am weltberühmten Times Square blieben im Licht der Abendsonne zahlreiche elektronische Werbetafeln schwarz. Mit der einsetzenden Dämmerung fielen Teile der Innenstadt ins Dunkle.

An einigen U-Bahn-Stationen musste der Betrieb vorübergehend eingestellt werden, wie örtliche Medien berichteten. Nach Angaben der Feuerwehr erstreckt sich der betroffene Bereich von der Fifth Avenue bis zum Hudson. Auch im Rockefeller Center fiel der Strom aus, vielfach saßen Kinobesucher plötzlich komplett im Dunkeln. Mit Taschenlampen und dem Licht ihrer Smartphones geleiteten Angestellte Besucher ins Freie.

Abendstimmung am New Yorker Times Square (Archivbild): Wenige Stunden vor Sonnenuntergang fiel in Teilen Manhattans der Strom aus. (Foto: REUTERS)

"Unglücklicherweise können wir keinen Zeitpunkt bis zur Wiederherstellung nennen", zitierte die "New York Times" einen Sprecher des Energieversorgers. "Unsere Reparaturtrupps arbeiten so schnell wie möglich, um die Stromversorgung wiederherzustellen."

42 Jahre nach dem Blackout von 1977

Probleme mit dem Stromnetz sind in den USA zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich, aber keineswegs unbekannt. Der letzte größere Stromausfall in New York liegt allerdings bereits gut 15 Jahre zurück. Damals brach am am 14. August 2003 das gesamte Stromnetz im Nordosten der USA zusammen. Die bevölkerungsreichste Metropole des Landes lag über Stunden hinweg komplett im Dunkeln.

Auf den Tag genau vor 42 Jahren waren bei einem auf das Stadtgebiet von New York City beschränkten Stromausfall Unruhen und Brände ausgebrochen. Der Stromausfall damals und heute fiel zufällig auch mit einem jener Tage zusammen, an denen in den Straßenschluchten der Stadt ein besonderes New Yorker Himmelsschauspiel beobachtet werden kann.

Zweimal im Jahr steht die Sonne am Abend so am Horizont, dass ihre Strahlen exakt quer durch das rechtwinklige Straßennetz Manhattans leuchten. Dieses als "Manhattanhenge" bekannte Phänomen wiederholt sich Ende Mai und Mitte Juli jeweils rund drei Wochen vor beziehungsweise nach der Sommersonnenwende.