Die EU-Gesundheitsbehörde greift eine heikle politische Debatte auf. Laut einer Studie der Behörde sind einige Migrantengruppen in der Staatengemeinschaft besonders stark von Corona betroffen. Das hat auch damit zu tun, dass viele von ihnen höheren Infektionsrisiken ausgesetzt sind.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC sieht Hinweise für erhöhte Corona-Risiken bei einigen Gruppen von Migranten in Europa und fordert gezielte Maßnahmen, um die Menschen besser zu schützen. Dazu zählt auch gezieltes Werben in den jeweiligen Muttersprachen, um Impfraten zu erhöhen. Die Studie legte die ECDC in Stockholm vor. Als "Migrant" gilt in der Studie eine Person, die für mindestens zwölf Monate entweder von einem anderen europäischen Land oder einem Drittstaat in ein Land der EU oder der europäischen Freihandelszone EFTA zieht.

Die EU-Behörde greift damit eine heikle politische Debatte auf. Auch in Deutschland gab es Schätzungen, wonach besonders viele Menschen mit ausländischen Wurzeln auf Covid-19 behandelt wurden. In Deutschland werden Angaben zu Staatsangehörigkeit oder Migrationshintergrund bei Covid-Kranken laut Infektionsschutzgesetz jedoch nicht erfasst.

Behörde warnt vor Verallgemeinerungen

Das ECDC nennt nun Hinweise aus anderen europäischen Ländern. So seien in Dänemark, Norwegen und Schweden mehr Migranten unter Covid-Kranken festgestellt worden, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspräche. In Norwegen entfielen den Angaben zufolge 42 Prozent der Covid-Fälle bis Ende April 2020 auf diese Gruppe. In Dänemark waren Anfang Mai 2020 "nicht-westliche Migranten" und ihre Kinder 18 Prozent der bekannten Covid-Erkrankten, während ihr Bevölkerungsanteil nur halb so groß war. Die Inzidenz in dieser Gruppe war 240 je 100.000 Menschen, bei Dänen ohne Migrationshintergrund 128 je 100.000.

Das ECDC führt ähnliche Erkenntnisse aus Schweden und Spanien an. In Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Schweden sei zudem bei Migranten im Pandemiejahr 2020 eine überhöhte Sterblichkeit registriert worden, sowohl verglichen mit der übrigen Bevölkerung als auch mit früheren Jahren.

Die Gesundheitsbehörde betont, dass die Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund in Europa sehr unterschiedlich und Verallgemeinerungen schwierig seien. Sie verweist auch auf besondere Risiken der betrachteten Gruppen, darunter Corona-Ausbrüche in Flüchtlingsunterkünften. Einige Migranten hätten indirekte gesundheitliche und soziale Folgen der Pandemie zu spüren bekommen, darunter Diskriminierung, Reisebeschränkungen und Grenzschließungen. In ihren Jobs seien sie besonderen Infektionsrisiken ausgesetzt gewesen.