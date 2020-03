Schul- und Kitaverbot in Bayern

Schul- und Kitaverbot in Bayern Südtirol-Rückkehrer sollen zuhause bleiben

In Bayern dürfen Kinder, die in Südtirol waren, vorerst für 14 Tage nicht in die Schule.

Die italienische Region Südtirol ist ein beliebtes Reiseziel von deutschen Skiurlaubern - und seit Ende der Woche Corona-Risikogebiet. Um auszuschließen, dass Rückkehrer das Virus mit in die Heimat bringen, wählt Bayern nun ein drastisches Mittel. Noch ist das Bundesland damit allein.

Zur Eindämmung des Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten verschärft das bayerische Gesundheitsministerium die Regeln. Laut einer sogenannten Allgemeinverfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder nach einer Rückkehr aus Risikogebieten - wie zum Beispiel Südtirol - ab sofort für 14 Tage nicht in die Schule beziehungsweise in eine entsprechende Betreuungseinrichtung. Dies teilte das Ministerium mit.

Südtirol war vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft worden. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte daraufhin die Bürger dazu aufgerufen, von nicht erforderlichen Reisen nach Südtirol abzusehen. Risikogebiete sind laut RKI "Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann". In Italien gehören dazu auch die Regionen Emilia-Romagna und Lombardei sowie die Stadt Vo in der Region Venetien.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, dass nach Abwägung aller Umstände eine solche allgemeingültige Anordnung erforderlich sei, um die Verbreitung von Sars-CoV-2 in Schulen und bei der Kinderbetreuung zu unterbinden. "Die Anordnung ist nicht befristet." Bei einer neuen Risikoeinschätzung werde die Verfügung gegebenenfalls aufgehoben.

Rückkehrer auch in Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Bisher ist Bayern das einzige Bundesland, das eine solche Anordnung erlassen hat. Aber auch andere Länder reagierten in Einzelfällen mit Quarantäne-Empfehlungen. Am Freitagabend kehrten mehrere Schülergruppen aus dem Risikogebiet Südtirol nach Sachsen-Anhalt zurück, sie sollen vorsichtshalber zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Testergebnisse gibt es bisher nicht.

Auch im hessischen Rimbach müssen 99 Siebtklässler nach einer Skireise vorsorglich in die häusliche Isolation. Bei 70 Schülern einer Gesamtschule in Kelkheim gilt ebenfalls Corona-Verdacht. Sie wurden für eine Woche vom Unterricht freigestellt.

Und eine weitere Schülergruppe aus dem brandenburgischen Potsdam, die am Morgen von einer einwöchigen Skireise nach Südtirol zurückgekehrt ist, wurde bereits auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen. Die Jugendlichen bleiben vorerst zuhause.