Panne bei der "Tagesschau". Bei seiner Anmoderation unterläuft Nachrichtensprecher Boetzkes ein kleiner Versprecher. Statt den neuen Bundeskanzler Scholz erwähnt der 65-Jährige den verstorbenen Altkanzler Kohl. Die Kollegen des Moderators nehmen den Fehler mit Humor.

Nachrichtensprecher Claus-Erich Boetzkes ist am Nachmittag in der ARD-"Tagesschau" ein kleiner Fehler unterlaufen. In der 15-Uhr-Sendung verwechselte der 65-jährige Moderator den frisch gewählten Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem bereits verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl.

"Es ist wahrlich kein sanfter Einstieg in die neue Bundesregierung in Zeiten der Pandemie", begann Boetzkes seine Anmoderation. "Bereits an seinem ersten Arbeitstag schaltet sich Kanzler Kohl mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zusammen." Statt Kohl war aber eigentlich der neue Kanzler Scholz gemeint.

Kohl war der sechste Bundeskanzler Deutschlands und regierte von 1982 bis 1998. Seine Amtszeit ist die bislang längste in der Geschichte der Bundesrepublik. Der CDU-Politiker starb 2017 im Alter von 87 Jahren. Der eigentlich in der Anmoderation gemeinte Scholz hatte am Mittwoch offiziell sein Amt als Kanzler der von ihm geführten Ampel-Koalition angetreten. Der SPD-Politiker ist der neunte Kanzler und folgte auf die langjährige Kanzlerin Angela Merkel.

Ob Boetzkes seinen Fehler noch in der Sendung bemerkte, ist unklar. Jedenfalls ließ sich der Moderator im weiteren Verlauf der Sendung nichts anmerken. Seine Kollegen nahmen den Versprecher aber mit Humor. Auf dem Twitter-Kanal der "Tagesschau" veröffentlichten sie einen kurzen Ausschnitt des Vorfalls. Dazu schrieben sie: "Like, wer ihn noch kennt", dazu die Hashtags #Kohl und #Scholz. Boetzkes moderiert seit 1997 Nachmittagsausgaben der "Tagesschau".

Zuletzt sorgte die "Tagesschau" vor zwei Wochen für heitere Kommentare im Netz. Die Samstagabendsendung vom 28. November startete leicht verzögert und ohne den üblichen Gong. Später begründete der Sender die Panne mit einer falschen Programmierung im Sendungsablauf.