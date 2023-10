(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Erst im August zerstören Waldbrände weite Teile des Nordostens von Teneriffa. Jetzt brennt es auf der Kanareninsel erneut. 3000 Menschen werden vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Was bedeutet das für Touristen?

Auf der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa wütet schon wieder ein Waldbrand. Etwa 3000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, wie die Regionalregierung mitteilte. Feuerwehrleute kämpften unterstützt von sechs Löschhubschraubern gegen das Feuer, das im bergigen Nordosten der Insel ausgebrochen war.

2400 Menschen wurden vorsorglich aus Santa Ursula und 600 weitere Menschen aus La Orotava in Sicherheit gebracht, wie der Vizepräsident der Regionalregierung von Teneriffa, Lope Afonso, auf Facebook schrieb. Die Feuerwehr habe die Lage am Brandherd inzwischen "stabilisiert", sagte die für Notfälle zuständige Stadträtin der Insel, Blanca Pérez, im Lokalradio. Nun werde geprüft, ob die Menschen bald in ihre Häuser zurückkehren könnten.

In derselben Region hatten schwere Waldbrände erst im August mehr als sieben Prozent der Inselfläche zerstört. Die spanische Polizei geht in dem Fall von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr hatte die Brände erst Mitte September unter Kontrolle gebracht, konnte sie laut "El País" jedoch nicht vollständig löschen. Unterirdische Glutnester hätten nun Baumstümpfe und Kiefern entzündet.

Der Sicherheitsdirektor der Insel bezeichnete die erneuten Brände als überschaubar, sie könnten je nach Wetterlage mehrere Tage andauern. Und auch für Touristen gibt es Entwarnung: Beliebte Urlaubsregionen auf Teneriffa sind zunächst nicht von dem Feuer betroffen und auch der Betrieb beider Flughäfen lief vorerst normal weiter.

Waldschutzexperten zufolge werden Waldbrände in den meisten Fällen von Menschen verursacht. Natürliche Brandursachen wie Blitzschläge sind selten, doch werden Hitzewellen durch den Klimawandel häufiger und heftiger. Auf Teneriffa und der Nachbarinsel Gran Canaria war es zuletzt ungewöhnlich warm. In weiten Teilen der Inseln kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad - wie im Hochsommer.