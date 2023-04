Taxifahrer stirbt nach Angriff in Berlin

Am Morgen finden Passanten einen lebensgefährlich verletzten Taxifahrer. Sie wählen umgehend den Notruf, doch die Hilfe kommt zu spät - der Mann verstirbt wenig später in der Klinik. Der Polizei zufolge wurde der Fahrer angegriffen, die Täter befinden sich auf der Flucht.

Ein 49 Jahre alter Taxifahrer ist am Donnerstag in Berlin angegriffen worden und im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von einem oder mehreren Tätern attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt. Der Angriff fand im Stadtteil Grunewald gegen 8.40 Uhr am Vormittag statt. Der oder die Täter sollen geflüchtet sein, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Medienberichten zufolge hat der Mann bei der Attacke einen Stich in den Hals erlitten, die Polizei äußerte sich bisher jedoch nicht zu der Art der Verletzung. Ein Passant habe den verletzten Mann in einer ruhigen Wohnstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entdeckt, hieß es von der Polizei. "Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls hatten noch Erste Hilfe geleistet sowie die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert", erklärte eine Polizeisprecherin. Die "Berliner Morgenpost" schrieb unter Berufung auf Augenzeugen, dass sich ein Arzt in der Nähe aufgehalten habe, der sofort mit medizinischen Maßnahmen begonnen habe.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Zu den Umständen des Fundes des Verletzten und der Art der Verletzungen machten die Beamten keine Angaben. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. So wurden am Nachmittag Spürhunde der Polizei zum Tatort gebracht, wie der "Tagesspiegel" berichtete. Auch der Abtransport des Taxis werde vorbereitet. Es soll der Polizei für weitere Untersuchungen übergeben werden.

Die Spurensuche und -sicherung zu dem schweren Verbrechen werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Beamten baten Zeugen um Hinweise zu dem Täter oder den Tätern. Diese können sich telefonisch unter 030 4664 911 222 melden.