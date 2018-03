Panorama

Pilot überlebt Unglück: Techniker stirbt nach Kunstflieger-Absturz

Nahe eines Luftwaffenstützpunkts in Wales stürzt eine Maschine der Kunstflugstaffel Red Arrows ab. Der Pilot kann sich retten. Für einen Techniker kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

Beim Absturz eines Flugzeugs der britischen Kunstflugstaffel Red Arrows ist ein Techniker ums Leben gekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium am Abend in London mit. Der Pilot überlebte das Unglück. Er konnte sich Medienberichten zufolge per Schleudersitz retten. Er befinde sich in ärztlicher Behandlung, hieß es in der Mitteilung.

"Die Familie des Technikers wurde informiert und hat um eine Dauer von 24 Stunden der Trauer gebeten, bevor weitere Details veröffentlicht werden", sagte Staffelführer Nick Tucker-Lowe in einem Statement. Auch Verteidigungsminister Gavin Williamson sprach den Angehörigen des verunglückten Technikers sein Beileid aus.

Der Absturz ereignete sich nahe eines Luftwaffenstützpunkts über der Halbinsel Anglesey im Norden von Wales. Auf Fernsehbildern waren schwarze Rauchschwaden über der Absturzstelle zu erkennen. Über die Ursache für das Unglück war zunächst nichts bekannt.

Quelle: n-tv.de