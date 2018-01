Panorama

Könnte gefährlich werden: Thailänder entdecken Penis-Bleaching

Viele Schönheitsbehandlungen sind inzwischen ganz selbstverständlich. Was bei Zähnen funktioniert, bietet eine Klinik in Thailand jetzt auch für sensiblere Körperteile an. Die Nachfrage ist offenbar da.

Seit jeher gilt in Asien weiße Haut als besonders schön. Nun kommt der Trend bei Körperteilen an, an die man spontan vielleicht nicht denken würde. Eine Klinik in Bangkok veröffentlichte Bilder von Penis-Aufhellungen per Laser.

Der britischen BBC zufolge hatte die thailändische Klinik zunächst ähnliche Behandlungen für die Vagina angeboten. Die Marketing-Leiterin des Krankenhauses berichtete, man habe mit diesen Behandlungen vor etwa vier Monaten begonnen. Daraufhin habe es Nachfragen gegeben, ob dies auch für männliche Geschlechtsteile möglich sei, so Popol Tansakul gegenüber dem Sender.

Inzwischen kämen im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Patienten im Monat zur Vagina- oder Penisaufhellung. Die Behandlung erfolgt mit einem Laser-Verfahren, bei dem der Farbstoff Melanin in der Haut zerstört wird. Die Kosten für fünf Sitzungen betragen umgerechnet etwas mehr als 500 Euro.

Der Kliniksprecherin zufolge sind die Behandlungen vor allem bei homosexuellen Männern und Transmenschen gefragt. "Sie wollen in allen Bereichen gut aussehen." Nachdem der Facebook-Post der Klinik viral ging, meldete sich auch das thailändische Gesundheitsministerium zu dem Thema. Es warnte vor möglichen Nebenwirkungen der medizinisch völlig unnützen Behandlungen, wie Schmerzen, Entzündungen oder Narbenbildung. Sie könnten aber auch erhebliche Beeinträchtigungen des Sexlebens und der Fortpflanzungsfähigkeiten nach sich ziehen.

"Penis-Bleaching ist nicht notwendig, eine Geldverschwendung und kann mehr negative Folgen haben als positive", sagte Dr. Thongchai Keeratihuttayakorn in der Erklärung des Ministeriums. In den zahlreichen Kommentaren auf den Facebook-Post der Klinik, der detaillierte Vorher-Nachher-Bilder enthält, äußerten sich die meisten Nutzer ratlos. Einige fragten einfach nur: "Wozu?". Andere hatten humoristische Vorschläge parat: "Es kann als Fackellicht verwendet werden. Lass es leuchten."

Quelle: n-tv.de