Mörder verweigerte Giftspritze: Todeskandidat stirbt auf elektrischem Stuhl

In den USA sind Exekutionen per Giftspritze umstritten, weil die darin enthaltenen Medikamente nicht schnell genug wirken sollen. Ein Todeskandidat hat sich deshalb für eine kaum noch gebräuchliche Alternative entschieden.

In den USA ist erstmals seit fünf Jahren ein Mensch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen Edmund Zagorski wurde am Donnerstag in einem Hochsicherheitsgefängnis in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee vollstreckt. Aus Angst vor einem qualvollen Todeskampf hatte sich der 63-Jährige gegen die Hinrichtung per Giftspritze entschieden, wie US-Medien berichteten.

Edmund Zagorski war wegen Doppelmordes verurteilt. 1983 soll er zwei Männer unter dem Vorwand, ihnen Marihuana zu verkaufen, in einen Wald gelockt haben. Dort habe er die beiden getötet und ausgeraubt. Angehörige der Opfer beobachteten den Berichten zufolge die Hinrichtung, verließen sie dann kommentarlos.

"Lasst uns rocken", das seien die letzten Worte des Todeskandidaten gewesen. Er habe gegrinst, als er auf dem elektrischen Stuhl saß und das Gefängnispersonal einen nassen Schwamm und einen Metallhelm auf seinem rasierten Kopf befestigte. Als Tropfen über sein Gesicht liefen, habe er Grimassen geschnitten.

Bereits am 11. Oktober hätte Zagorski mit einer Giftspritze hingerichtet werden sollen. Die Vollstreckung verzögerte sich aber, weil er den Tod durch Stromschläge beantragte. Seine Anwälte argumentierten, bei der Giftspritze würden ihm zehn bis 18 Minuten Leid drohen. Nach zwei Stromschlägen von je 20 und 15 Sekunden wurde Zagorski am Donnerstag für tot erklärt.

In neun US-Bundesstaaten können Todeskandidaten laut CNN den Tod auf dem elektrischen Stuhl als Alternative zur Giftspritze wählen. Die für Exekutionen per Todesspritze genutzten Giftcocktails sind in den USA umstritten, weil das enthaltene Betäubungsmittel Midazolam nicht stark genug wirke. Zuletzt war laut CNN im Jahr 2013 ein wegen Doppelmordes verurteilter Mann in Virginia auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden.

Quelle: n-tv.de