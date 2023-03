Das Schul-Massaker in Nashville lässt weiterhin viele Fragen offen. Nun gibt die Polizei bekannt, dass der Täter ein 28-jähriger Trans-Mann war, der sich wegen einer "emotionalen Störung" in ärztlicher Behandlung befand. Von den vielen Waffen, die er hortete, sollen die Eltern nichts gewusst haben.

Der Schütze, der an einer Grundschule in den USA sechs Menschen erschossen hat, war nach Polizei-Angaben wegen einer "emotionalen Störung" in ärztlicher Behandlung. Bei dem Täter handelt es sich nach ersten Angaben der Polizei um eine 28-jährige Frau aus Nashville. Sie identifizierte sich als Transgender, also als eine Person, die männliche Pronomen für sich nutzte und als Mann angesprochen werden wollte. Das berichtete unter anderem die "New York Times". Ob die psychischen Probleme damit zusammenhingen, ist jedoch unklar.

Der 28-jährige Trans-Mann besaß sieben legal erworbene Feuerwaffen und versteckte diese im Haus seiner Eltern, wie der Polizeichef von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, John Drake, vor Journalisten sagte. Seine Eltern glaubten demnach, dass er nur eine Waffe besessen und diese verkauft hatte. "Ihre Eltern hatten das Gefühl, dass sie keine Waffen besitzen sollte", sagte er über den Täter.

Seine Opfer in der Grundschule habe er wohl zufällig ausgewählt. Drake nannte keine weiteren Einzelheiten zur "emotionalen Störung" oder dazu, welche Behandlung er erhielt. Der 28-Jährige sei der Polizei nicht bekannt gewesen, betonte er.

Sechs Menschen erschossen

Der Schütze hatte sich am Montag mit drei Waffen, darunter zwei Sturmgewehren, Zugang zur Covenant-Grundschule in Nashville verschafft und dort sechs Menschen erschossen, darunter drei neunjährige Kinder. Verängstigte Eltern strömten nach dem Angriff zur Covenant School und suchten nach ihren Kindern, die in einer Kirche in Sicherheit gebracht worden waren.

Die Covenant-Grundschule ist eine christliche Privatschule, in der Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse unterrichtet werden. Es gibt dort auch einen Kindergarten. Nach Angaben der Lokalzeitung "The Tennessean" werden hier rund 200 Kinder betreut. Die Einrichtung wirbt mit einem christlichen Leitbild und damit, den Kindern einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie sich frei entfalten können.

Der Täter war dort einst selbst zur Schule gegangen. Von der Polizei veröffentlichte Videoaufnahmen des Einsatzes zeigten, wie Beamte den Schützen in dem Schulgebäude erschossen.