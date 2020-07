Nach einem Corona-Massenausbruch steht die Produktion im Schlachtbetrieb Tönnies am Hauptstandort in Rheda-Wiedenbrück vier Wochen lang still. Seit dieser Woche wird unter neuen Hygiene-Auflagen wieder geschlachtet: Doch erneut sind die Tests mehrerer Mitarbeiter positiv.

Beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind bei routinemäßigen Kontrollen 30 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon sind 22 nach Angaben des Unternehmens sogenannte Altfälle, bei denen das Virus schon früher festgestellt worden und noch immer nachweisbar ist. Der "Spiegel" berichtet unter Berufung auf den Kreis Gütersloh von 20 infizierten Mitarbeitern, die in den vergangenen Tagen im Werk tätig gewesen seien. Noch am Vormittag soll der Krisenstab des Kreises zusammengekommen sein.

Die 30 Mitarbeiter seien wie alle Beschäftigten beim Arbeitsantritt im Werk nach der wochenlangen Zwangspause getestet worden - so sei es mit den Behörden zuvor abgestimmt worden, sagte André Vielstädte, ein Sprecher des Betriebs. Nach rund 24 Stunden habe das Ergebnis vorgelegen, dann seien die Kollegen unmittelbar für den Betrieb gesperrt und in Quarantäne geschickt worden. Ob tatsächlich alle 30 Beschäftigten einen Tag lang eingesetzt waren, werde noch ermittelt.

Bei 8 der 30 Mitarbeiter muss demnach noch geklärt werden, ob sie sich neu mit dem Virus angesteckt haben oder ob bei ihnen ebenfalls nur eine frühere Infektion noch nachweisbar sei. Nach einer Infektion könne das Ergebnis noch bis zu zehn Wochen lang positiv ausfallen, obwohl der Betroffene nicht mehr infektiös sei, sagte Vielstädte.

Die Produktion am Hauptstandort in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh war nach einem Corona-Massenausbruch vier Wochen lang stillgelegt worden. Nach umfangreichen Prüfungen eines Hygienekonzepts und Schutzvorkehrungen durfte der Fleischkonzern den Betrieb erst vor einer Woche wieder in Teilen hochfahren. Zu den vereinbarten Maßnahmen gehört auch eine intensive Testung der Mitarbeiter.