Am Ostersonntag findet die Polizei in Hockenheim zwei Brüder im Alter von sieben und neun Jahren tot in einer Wohnung. Nun äußert sich die Mutter der Kinder. Gegen die Frau wird Haftbefehl erlassen, sie steht unter Mordverdacht.

Die Mutter von zwei getöteten Kindern im baden-württembergischen Hockenheim hat die Gewalttat an ihren Söhnen nach Angaben der Staatsanwaltschaft eingeräumt. Die 43-Jährige habe sich am Sonntag schriftlich beim Polizeirevier Hockenheim gemeldet und angegeben, "etwas Schlimmes" getan zu haben, zitierte die Justizbehörde aus dem Schreiben. In der Wohnung entdeckten Polizisten die Leichen der neun und sieben Jahre alten Geschwister. Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen. Sie stehe unter Mordverdacht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Die Behörden hatten am Sonntagabend den Fund der sieben und neun Jahre alten Kinder bekannt gegeben. Zuerst war nur von einer Angehörigen die Rede, welche noch am Tatort vorläufig festgenommen worden sei. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun erklärten, handelt es sich dabei um die Mutter der Kinder.

Möglicherweise kann es in Kürze neue Erkenntnisse geben. Die Leichen der Geschwister sollen an diesem Dienstag obduziert werden. Unklar ist bislang noch, wer in der Wohnung lebte und wo der Vater der Kinder zur Tatzeit war. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim ermitteln weiter. Auch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg sind involviert.