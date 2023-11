Torso-Attrappe löst Polizeieinsatz in Essen aus

Der Lokführer erlitt bei dem Vorfall am Bahnhof Essen-West einen erheblichen Schock.

An einem Essener Bahnhof entdeckt ein Zugführer einen blutigen menschlichen Körper auf den Gleisen und alarmiert die Polizei. Bei näherem Hinsehen stellt sich jedoch heraus, dass es sich nur um eine Attrappe handelt. Die Polizei leitet Ermittlungen ein.

Unbekannte haben in Nordrhein-Westfalen die Nachbildung eines menschlichen Körpers auf Bahngleisen abgelegt und damit einen Rettungseinsatz ausgelöst. Der Lokführer eines Schnellzugs habe auf den Gleisen am Bahnhof Essen-West einen offenbar blutigen menschlichen Torso entdeckt und die Polizei alarmiert, teilte die Bundespolizei in Sankt Augustin mit.

Bei genauerem Hinsehen stellte sich die Attrappe jedoch als präparierte Jeanshose heraus. Durch Zerreißen und Ausstopfen der Hosenbeine sowie das Anbringen von roter Farbe und Kunststoffknochen habe die Attrappe "einen nahezu echten Eindruck" gemacht, teilte die Bundespolizei mit. Diese sei so platziert worden, dass der Eindruck eines Unfalls entstand.

Der Zugführer des ICE in Richtung München habe durch den Vorfall am Sonntagmorgen einen erheblichen Schock erlitten. Durch die vermeintliche Notsituation kam es zu mehreren Zugausfällen und Verspätungen. Wegen Vortäuschens einer Notlage leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein.