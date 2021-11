Drama in Wurzen

In einer Wohnung im sächsischen Wurzen findet die Polizei einen toten Säugling. Ermittlungen ergeben, dass das Kind bei der Geburt lebte. Der Verdacht richtet sich nun gegen die Eltern.

Nach dem Fund eines toten Babys im sächsischen Wurzen hat die Polizei die mutmaßlichen Eltern festgenommen. Sie stehen in dringendem Verdacht, ihren neugeborenen Sohn getötet zu haben, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Gegen den 23-jährigen Mann und die 32-jährige Frau war am vergangenen Donnerstag Haftbefehl wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags erlassen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Der tote Säugling war vor einer Woche in einer Wohnung in Wurzen gefunden worden. Die anschließende Obduktion in der Rechtsmedizin der Universitätsklinik Leipzig ergab, dass das Baby bei der Geburt gelebt hatte. Zu welchem Zeitpunkt das Kind getötet wurde, war demnach noch nicht genau festzustellen.

Im Zuge der Ermittlungen wurden die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Eine DNA-Untersuchung ergab, dass die Beschuldigten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Eltern des getöteten Kinds sind. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, zum Tathergang und den Umständen dauerten an.