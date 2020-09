Nach einer negativen Onlinekritik wird ein Aufenthalt im Urlaubsparadies für einen US-Bürger zum Albtraum. Er beschwert sich auf Tripadvisor über ein Urlaubs-Resort in Thailand. Weil der Besitzer darin eine Rufschädigung sieht, wird der Mann verhaftet. Laut thailändischem Recht drohen ihm bis zu zwei Jahre Haft.

Ein Tag im Paradies könnte für einen US-Bürger im Gefängnis enden - weil er eine schlechte Kritik über ein Urlauber-Resort geschrieben hat. Wie die Polizei der thailändischen Insel Koh Chang mitteilte, erstattete der Besitzer des "Sea View Resort" Strafanzeige gegen Wesley Barnes wegen Rufschädigung. Barnes, der in Thailand arbeitet, wurde demnach von der Einwanderungspolizei festgenommen und auf die Insel gebracht. Ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Die Insel Koh Chang, die wegen ihrer Form auch Elefanteninsel genannt wird, ist die zweitgrößte thailändische Insel nach Koh Phuket und bekannt für türkisblaues Wasser und endlose Sandstrände. Direkt am Wasser liegt auch das "Sea View Resort". Es hat auf Tripadvisor fast 2000 Bewertungen, mehr als die Hälfte davon bewerten das Hotel als "ausgezeichnet".

Nicht so Wesley Barnes. Der US-Gast hatte im Juli Zeit in dem Resort verbracht und sich anschließend in einem Kommentar auf der Reiseplattform Tripadvisor über das "unfreundliche Personal" des Hotels beschwert. Dieses verhalte sich, als seien Gäste unerwünscht, schrieb er. Laut einem Sprecher der Inselpolizei war Barnes mit dem Personal in Streit geraten, weil er für Alkohol, den er in das Hotel mitgebracht hatte, kein Korkengeld zahlen wollte.

Thailands strikte Anti-Verleumdungsgesetze werden von Menschenrechtsaktivisten und Organisationen zur Verteidigung der Pressefreiheit scharf kritisiert. Die Gesetze würden von einflussreichen Akteuren dazu genutzt, Meinungsfreiheit zu unterdrücken.