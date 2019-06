Straßenbahnunfälle in Düsseldorf

Straßenbahnunfälle in Düsseldorf Tram entgleist – 22 Verletzte

In Düsseldorf entgleist eine Straßenbahn, eine weitere stößt mit einem Auto zusammen. Insgesamt werden mehr als 20 Menschen verletzt, einige davon schwer. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Eine Straßenbahn mit etwa 50 Fahrgästen ist in Düsseldorf-Lierenfeld entgleist. Dabei seien 20 Menschen leicht und zwei Menschen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bahn sei in einer Kurve aus der Schiene gesprungen, erklärte er. Wieso dies passierte, sei noch unklar.

Die Feuerwehr teilte mit, bei dem Unfall sei auch eine Oberleitung abgerissen. Diese sei jedoch von den Einsatzkräften gesichert worden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Bei einem weiteren Unfall mit einer Straßenbahn in der Landeshauptstadt gab es am späten Abend ebenfalls Verletzte. Dabei kollidierte die Tram mit einem Auto. Mindestens ein Mensch wurde schwer verletzt, wie der Sprecher sagte. Zwei Menschen waren zunächst noch in einem Auto eingeklemmt.