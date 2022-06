Seit Freitag lodert südlich von Berlin ein Waldbrand. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag dehnt er sich immer weiter aus. In der Kleinstadt Treuenbrietzen müssen viele Anwohner ihre Häuser verlassen. Der Wetterbericht bereitet den Einsatzkräften Sorgen.

Die brandenburgische Kleinstadt Treuenbrietzen evakuiert wegen eines Waldbrandes zwei Ortsteile. "Wir fordern alle Einwohner von Frohnsdorf auf, geordnet und umgehend ihre Häuser zu verlassen. Notunterkunft ist die Stadthalle Treuenbrietzen!", schreibt die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite. "Das ist KEINE Übung!" Zuvor waren bereits die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils Tiefenbrunnen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen.

Der Waldbrand lodert seit Freitag, er wird durch kräftige Winde immer weiter angefacht. Am Samstagabend bezeichneten die Behörde die Lage in dem Gebiet südlich von Berlin als angespannt. In der Nacht dehnte sich die von dem Feuer betroffene Fläche weiter aus. "Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Die Stärke der Flammen habe jedoch abgenommen.

Sorgen bereitet den Einsatzkräften vor allem der Wetterbericht. In Brandenburg werden am Nachmittag Höchstwerte von bis zu 38 Grad, aber auch Windböen erwartet. Die Situation wird weiterhin dadurch erschwert, dass in der Region viele Flächen mit alter Munition verseucht sind. Dies lässt nur Bewegungen der etwa 400 Einsatzkräfte auf bestimmten Wegen zu. Nach Angaben des RBB waren bereits am Freitag Detonationsgeräusche zu hören.

Feuerwehr verteidigt Grenzlinie

Nachdem der Waldbrand am Freitag ausgebrochen war, loderte er zunächst auf einer Fläche von etwa 60 Hektar. Am Samstag verkleinerte er sich zwischenzeitlich auf noch gut 40 Hektar, ehe er wieder anwuchs. Vor vier Jahren hatte es in der Gegend schon einmal einen großen Waldbrand gegeben: Damals wurden rund 400 Hektar Wald zerstört, mehr als 500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Die Löscharbeiten werden aus der Luft unter anderem von Hubschraubern der Luftwaffe unterstützt, die Wasser aus einem nahegelegenen See holen und abwerfen. Die Bundesstraße 102 markiert demnach eine Grenzlinie, die von der Feuerwehr verteidigt wird. Der Brand habe sich nicht über die gesperrte Straße hinweg ausbreiten können.