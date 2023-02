Ein Landwirte-Paar aus der Provinz Adiyaman überlebt das Erdbeben mit leichten Kratzern, doch Haus und Scheune werden komplett zerstört. Viele ihrer Tiere sterben. Als Birgül Tuncay entdeckt, dass eine ihrer Kühe unter den Trümmern noch lebt, klettert sie zu dem Tier und versorgt es tagelang - mit Erfolg.

Birgül Tuncay gab ihre verschüttete Kuh niemals auf. Elf Tage lang habe die Bäuerin ihre eingeklemmte Kuh namens Birican in einem Dorf in der Südosttürkei gefüttert. Nun haben Helfer das Tier befreit, wie etwa der Sender CNN Türk berichtete.

"Heute bin ich sehr glücklich, Gott sei Dank", sagte Bäuerin Tuncay in einem Video. "Ich liebe meine Tiere wie meine Kinder." Der Verkauf ihrer Milch sichere der Familie das Überleben, sagte die Frau der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Videos zeigten die Frau, wie sie in den vergangenen Tagen mit Heu in die Trümmer kletterte, um zu der Kuh zu gelangen.

Das Ehepaar Tuncay aus dem Dorf Dardagan in der Provinz Adiyaman überlebte die Beben den Angaben zufolge mit leichten Kratzern. Ihre Tiere traf es jedoch härter. Nur zwei ihrer Kühe haben den Berichten zufolge überlebt. Ihre 15 Ziegen und 30 Hühner sind demnach unter den Trümmern ihres zweistöckigen Hauses getötet worden. Auch die Scheune der Landwirte wurde zerstört. Die nach dreistündigen Rettungsarbeiten befreite Kuh werde nun medizinisch versorgt.

Derweil erwartet der Katastrophenschutz Afad starke Nachbeben mit einer Stärke von mehr als 5 in den kommenden Tagen im Erdbebengebiet. Etwa alle vier Minuten gebe es in der Region ein Nachbeben, sagte der Afad-Geschäftsführer für Risikominderung, Orhan Tatar, der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Bisher habe es mehr als 4700 Nachbeben gegeben. Die Zahl der bestätigten Toten in der Türkei und Syrien steigt immer noch. Am Freitag lag sie bei fast 44.000. Zehntausende wurden zudem verletzt, Tausende gelten noch als vermisst. Millionen sind von den Auswirkungen der heftigen Erdstöße betroffen. Mehr als 84.000 Gebäude in der Türkei sind eingestürzt oder stark beschädigt, wie der Minister für Stadtplanung, Murat Kurum, mitteilte.