Wenn eine komplette LKW-Ladung voller Donuts nicht mehr zu verwenden ist, können einem schon mal die Tränen kommen. Polizisten in Kentucky nutzen einen Einsatz, um ihre Trauer um die Leckereien gekonnt in Szene zu setzten - und das schlägt bei den Twitter-Usern voll ein.

Ein Lastwagen des Donut-Herstellers Krispy Kreme brennt, die Leckereien sind nicht mehr genießbar und das macht Polizisten im US-Bundesstaat Kentucky mächtig traurig. Die Lexington Police postet nach dem Unfall-Einsatz rund um die verbrannte Donut-Ladung auf Twitter ein paar Bilder, die die Nutzer des sozialen Netzwerks feiern.

Die Polizisten stehen traurig vor dem LKW und tun so, als ob sie weinen würden. Dazu kommentieren sie das Posting mit der Botschaft "No words". Der Post bekommt jede Menge Aufmerksamkeit: Rund 130.000 Mal drücken Nutzer bisher auf den "Gefällt-mir-Button" und fast 40.000 Mal werden die lustigen Polizisten-Fotos retweetet.

Twitter feiert die Donut-Polizisten

Die Twitter-Nutzer überschlagen sich förmlich. "We donut know what else to say" greift ein Nutzer zum Wortspiel. Der nächste schreibt, dass hoffentlich der Konkurrent Dunkin' Donuts den Polizisten aushelfen möge. Die "South Dakota Highway Patrol" reagiert sogar mit einem Foto, das einen im Schnee verunfallten LKW des Unternehmens Krispy Kreme zeigt. Der User kommentiert seinerseits mit den Worten: "Wir fühlen euren Schmerz hier in South Dakota. Sagt Bescheid, wenn ihr darüber sprechen wollt."

Und nicht zuletzt meldet sich natürlich auch der Donut-Hersteller selbst via Twitter: "Wir denken in dieser schwierigen Zeit an euch ... und unsere Donuts sind schon auf dem Weg." Wenige Stunden später postet die Polizei wieder eine Nachricht - und ein Foto: Darauf sind besagte Polizisten zu sehen, wie sie freudestrahlend mehrere Kartons mit Donuts entgegennehmen und sich die Süßigkeiten schmecken lassen. Ein Donut-Unfall mit Happy End!