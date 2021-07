Mit 77 Jahren ist der Serienmörder Rodney Alcala, der wegen eines Auftritts in einer TV-Dating-Show auch als "Dating Game Killer" bekannt wurde, in einem kalifornischen Gefängnis gestorben. Für fünf Morde in den späten 70ern wurde er verurteilt. Doch die Ermittler gehen von einer viel höheren Opferzahl aus.

Ein kalifornischer Serienmörder, der einst in einer TV-Dating-Show um die Gunst junger Kandidatinnen warb, ist mit 77 Jahren gestorben. Rodney Alcala, der im Corcoran State Prison einsaß, sei am Samstag an natürlichen Ursachen gestorben, teilte die Gefängnisbehörde mit. In Kalifornien war er wegen fünf Morden in den Jahren zwischen 1977 und 1979 verurteilt worden. Sein jüngstes Opfer war zwölf Jahre alt. Der Hobbyfotograf hatte das Mädchen an einem Strand angesprochen. Er wollte Fotos von ihnen machen, erzählte ihre Freundin der Polizei. In Alcalas Besitz fanden die Ermittler hunderte Fotos von Frauen und Kindern, die für ihn Modell standen.

Alcala war im Sommer 1979 nach der Ermordung der Zwölfjährigen festgenommen worden und saß seither hinter Gittern. In Berufungsverfahren wurden aber zunächst zwei Schuldsprüche wegen Verfahrensfehlern wieder aufgehoben. Erst 2010 wurde er anhand von DNA-Proben und anderen Beweismitteln mit der Vergewaltigung und Ermordung in insgesamt fünf Fällen schuldig gesprochen.

2012 wurden ihm in New York zwei weitere Morde aus den 1970er Jahren angelastet, für die er sich schuldig bekannte. Eine weitere Anklage in einem ungeklärten Kriminalfall in Wyoming kam 2016 hinzu. Die Ermittler glauben, dass er Dutzende weitere Frauen gequält und getötet haben könnte. In dem Prozess in Kalifornien war Alcala als sein eigener Anwalt aufgetreten. Die Vorwürfe gegen ihn wies er damals als "märchenhaftes Denken" zurück.

Der wortgewandte Täter mit ergrauter Lockenmähne zeigte während des Verfahrens Mitschnitte einer TV-Dating-Show, bei der er 1978 als Junggeselle aufgetreten war. Diese Sendung hieß "The Dating Game" weshalb er auch als "Dating Game Killer" bekannt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte er laut Schuldspruch bereits zwei junge Kalifornierinnen brutal vergewaltigt und ermordet.