Die Delta-Mutante erwischt die USA im Sommer mit voller Wucht. Die Zahl der Neuinfektionen schnellt in die Höhe. Doch während sich die Lage bei den Ansteckungen allmählich entspannt, registrieren die Behörde wieder mehr Tote.

Die Zahl der durchschnittlich an einem Tag gemeldeten Covid-19-Toten hat in den USA am Wochenende die Marke von 2000 überschritten. Wie die "New York Times" berichtet, ist das Niveau das erste Mal seit Anfang März wieder derart hoch. In den vergangenen Wochen hatte die Zahl der Neuinfektionen in Folge der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante rapide zugenommen. Streckenweise betrug der durchschnittliche Wert hier mehr als 160.000 neue Fälle pro Tag. Aktuell werden im Schnitt 148.000 Neuinfektionen gemeldet. Ein Rückgang um acht Prozent im Verlauf von 14 Tagen.

Während die Kurve bei den Neuinfektionen zuletzt also nach unten zeigte, steigt sie nunmehr bei den Todesfällen an. Zuletzt wurden binnen 24 Stunden durchschnittlich 2011 weitere Tote registriert, gibt die "New York Times" an. Im Zwei-Wochen-Vergleich ist das ein Anstieg um 29 Prozent. Insgesamt starben in den Vereinigten Staaten seit Beginn der Pandemie nach offiziellen Angaben knapp 674.000 Menschen durch Covid-19.

Laut der Zeitung stammen mehr als 30 Prozent der Toten aus den besonders schwer betroffenen Bundesstaaten Texas und Florida. Das könnte neben regional gelockerten Maßnahmen wie einem Verzicht auf Masken im öffentlichen Raum insbesondere auch mit den vor Ort sehr niedrigen Impfquoten zusammenhängen. In Florida sind lediglich 56 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. In Texas ist es jeder Zweite.

Doch auch im gesamten Land sieht es dahingehend nicht viel besser aus: Die Impfquote beträgt 54 Prozent. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass seit Beginn der Pandemie nunmehr einer von 500 US-Bürgern durch Covid-19 ums Leben kam. Die im Land eingesetzten Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech/Pfizer und Moderna schützen nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf bei einer Ansteckung mit Sars-CoV-2.

Aktuell befinden sich rund 90.000 Infizierte Menschen im Krankenhaus. Wie CNN unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde CDC berichtet, wird allerdings mit einem Rückgang der Klinikaufnahmen in den nächsten vier Wochen gerechnet. Der aktuelle Trend gibt den Experten dahingehend recht. Bei den Toten wird die Kurve aber vermutlich auch in den kommenden Tagen nach oben zeigen.